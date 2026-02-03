Vous en avez marre de vous sentir seul en jouant à The Elder Scrolls 5: Skyrim ? Grâce à ce mod, vous pourrez enfin sentir la présence des autres membres de la communauté.

En novembre prochain, The Elder Scrolls 5: Skyrim célèbrera officiellement son quinzième anniversaire. Et les fans ont beau trépigner d’impatience à l’idée de pouvoir enfin poser les mains sur son successeur, annoncé il y a bientôt dix ans maintenant, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils se lassent de Skyrim. Bien au contraire. Car l’avantage du titre de Bethesda, c’est qu’il peut compter sur une communauté de moddeurs particulièrement investie, qui ne manque jamais de ressources pour trouver de nouvelles manières de profiter de l’aventure.

Ce mod offre une nouvelle vision du monde de Skyrim

Par exemple, alors que The Elder Scrolls 4: Oblivion a eu droit à un remaster on ne peut plus apprécié l’an dernier, certains membres de la communauté Skyrim, eux, ont su nous prouver qu’ils avaient l’art et la manière d’embellir le titre de Bethesda avec des mods qui auraient de quoi faire pâlir certains remakes. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Car on pourrait également citer un mod comme « LUMIS », qui ajoute de son côté une dimension « multijoueur massive asynchrone » à l’expérience de jeu.

« LUMIS connecte votre Skyrim au multivers » indique en effet le créateur du mod, Steven Krohn, sur le site de NexusMods. « Rencontrez en temps réel les fantômes des joueurs qui explorent leurs propres mondes dans une expérience multijoueur fluide et passive ». Car c’est bien tout l’intérêt du mod en question : connecter les univers des joueurs du monde entier, sans pour autant que Skyrim ne perde sa dimension solo. Un peu à la manière de ce que font certains FromSoftware ou encore des jeux comme Death Stranding, en somme.

Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? C’est simple : une fois LUMIS installé, vous serez connecté à un serveur partagé qui, dès lors que vous vous trouverez à proximité d’un autre joueur, vous le fera alors apparaître sous la forme d’une orbe blanche à l’écran. « Le mod affiche jusqu’à huit autres joueurs de Skyrim situés à proximité de votre position, dans un rayon de 4 500 unités » peut-on lire dans la description. De quoi vous permettre, ainsi, de les observer en train de se déplacer et d’explorer à vos côtés.

© Steven Krohn / Ztratosphere

Une idée qui inspire déjà pour la suite

Bien sûr, certains joueurs pourront alors interroger le véritable intérêt d’un tel mod, qui ne permet aucune interaction entre les joueurs se trouvant les uns à côté des autres. Et c’est légitime. Mais c’est là toute la magie de LUMIS : il permet aux joueurs de Skyrim, enfermés dans un monde solitaire depuis 2011, de sentir la présence des autres sans pour autant craindre d’être ennuyé ou de subir de quelconques attaques. Et chez certains, cette idée de multijoueur asynchrone semble déjà faire naître l’envie de retrouver une mécanique similaire dans The Elder Scrolls 6.

Source : NexusMod