Une fois de plus, Skyrim propose deux mods absolument fous qui permettent de sublimer le jeu. Et pour changer, il n’y a pas besoin d’avoir un très gros PC pour en profiter.

Plus de dix ans après sa sortie, Skyrim n’a toujours pas dit son dernier mot. Grâce aux moddeurs, le jeu continue de se transformer et d'offrir une expérience visuelle toujours plus moderne. Deux nouveautés viennent de voir le jour : les ombres dynamiques des nuages et un système avancé d’éclairage basé sur le ciel, appelé Skylighting.

Skyrim encore plus beau

Ces améliorations sur Skyrim apportent un réalisme bluffant sans impacter trop lourdement les performances. De quoi donner un coup de jeune au jeu, tout en restant accessible à un maximum de joueurs. Jusqu’ici, le ciel de Skyrim était magnifique, mais il manquait une vraie interaction avec la lumière et les ombres. Désormais, avec ce nouveau système d’ombres dynamiques, le rendu devient bien plus naturel.

Les nuages projettent désormais des ombres réalistes au sol, en fonction de la position du soleil et de leur mouvement. Quand ils passent devant le soleil, le décor s’assombrit progressivement, avant de retrouver toute sa luminosité une fois dégagés. Ce mod fonctionne avec toutes les versions du jeu, y compris la Special Edition, l’Anniversary Edition et même Skyrim VR. Ce mod est disponible ici.

Un éclairage plus naturel avec Skylighting

L’autre grande avancée, c’est Skylighting. Ce système améliore la gestion de la lumière ambiante de Skyrim en se basant sur le ciel. En d’autres termes, les zones sans lumière directe bénéficient d’un éclairage plus subtil, avec un meilleur contraste. Contrairement aux anciennes techniques, cette version fonctionne dans toutes les directions et reste active même aux levers et couchers de soleil. Résultat : l’ambiance générale du jeu devient beaucoup plus immersive et réaliste.

Autre point fort, Skylighting interagit avec d’autres effets visuels comme les réflexions sur l’eau, la fumée et le brouillard. Ces éléments paraissent désormais plus naturels et mieux intégrés au décor. Contrairement à certaines solutions comme ENB, qui demandent beaucoup de puissance, ces nouvelles améliorations sont bien optimisées. Elles fonctionnent sur une large gamme de configurations sans faire chuter les performances.

Certains joueurs ont noté quelques pics de latence, mais des mises à jour sont déjà prévues pour améliorer encore l’optimisation.Même après plus de 13 ans, Skyrim continue de se réinventer. Grâce aux moddeurs, le jeu reste visuellement attrayant et capable de rivaliser avec certains titres modernes. Ce mod est disponible sur Nexus.

Skylighting

Source : Nexus