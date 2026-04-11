Vous êtes-vous déjà demandés ce que pourrait donner The Elder Scrolls 5 Skyrim s’il était jouable en multijoueur ? Grâce à ce mod gratuit, vous pouvez désormais le découvrir.

Ce qu’il y a de bien avec les jeux de Bethesda, c’est qu’il y en a assurément pour tous les goûts. Tandis que les amateurs d’expériences solo n’ont que l’embarras du choix avec des franchises comme The Elder Scrolls, Fallout ou encore Starfield, les amateurs de multijoueur, eux, peuvent toujours se tourner vers des titres comme The Elder Scrolls Online ou Fallout 76 pour en profiter. Grâce à certains membres de la communauté, il est toutefois également possible d’allier le meilleur des deux mondes, en témoigne ce mod spécifiquement créé pour Skyrim.

Découvrez Skyrim en multijoueur grâce à ce mod gratuit

Ce n’est en effet plus un secret depuis longtemps, les productions de Bethesda sont un terrain de jeu privilégié par les moddeurs, qui ne manquent jamais d’inventivité lorsqu’il s’agit de mettre en place de nouvelles façons de profiter des jeux. Skyrim, plus spécifiquement, dispose d’une communauté très active en la matière, qui s’est notamment demandée ce que pourrait donner le cinquième volet de The Elder Scrolls en multijoueur. C’est alors ce qui a donné naissance à Keizaal Online, un nouveau serveur conçu pour accueillir jusqu’à 750 joueurs.

Contrairement aux méthodes habituelles, ce mod de Skyrim ne nécessite toutefois aucun pré-requis particulier, ni même de passer par NexusMods. Pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit de télécharger et d’installer le launcher du serveur, qui vous permettra ensuite de rejoindre des centaines d’autres joueurs gratuitement pour profiter de l’expérience à leur côté. En sachant que ce dernier est compatible avec toutes les versions officielles de Skyrim, qu’il s’agisse de l’Édition Spéciale ou de l’Édition Anniversaire, toutes deux disponibles sur Steam.

Mais quel est l’objectif d’un tel mod, vous demanderez-vous peut-être ? Rien de plus que de permettre aux fans du jeu de Bethesda de profiter ensemble de ce qui reste aujourd’hui encore l’un des meilleurs RPG de l’histoire du jeu vidéo, en se livrant notamment à des sessions de role play plus qu’amusantes. À l’heure où sont écrites ces lignes, Keizaal Online compte par exemple la présence de 142 joueurs, ce qui laisse de la place à plus de 600 joueurs supplémentaires pour rejoindre l’aventure Skyrim à plusieurs.

Un développement encore en cours

Notez toutefois que le serveur, lancé il y a environ un mois, n’est pas encore pleinement opérationnel. Ses créateurs indiquent en effet que quelques bugs peuvent encore survenir, et que certains des contenus du jeu peuvent également manquer ou être inaccessibles. Mais ce n’est plus qu’une question de temps avant que Keizaal Online prenne son envol, offrant ainsi toujours plus d’opportunités aux joueurs de Skyrim de profiter du jeu de façon gratuite et originale en attendant que Bethesda ne daigne enfin nous offrir le très attendu The Elder Scrolls 6.

Source : Keizaal Online