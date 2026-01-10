Réputé pour sa communauté de moddeurs, The Elder Scrolls 5: Skyrim vous donne aujourd’hui l’impression de jouer à un remake du jeu de Bethesda grâce à cette collection de mods.

Si l’on parle beaucoup de la longévité dont aura bénéficié GTA 5 jusqu’à la sortie de GTA 6, il s’avère toutefois qu’il est loin d’être le seul. En effet, Bethesda a également l’art et la manière de faire languir les fans avec The Elder Scrolls, dont le sixième opus se fait cruellement attendre auprès des joueurs. Heureusement, ces derniers ne manquent jamais de ressources lorsqu’il s’agit de profiter de Skyrim sous toutes ses coutures, en témoigne cette version surboostée du RPG qui aurait de quoi faire pâlir même le meilleur des remasters.

Cette collection de mods transforme littéralement Skyrim

Ce n’est absolument pas un secret : les fans de Bethesda regorgent de moddeurs nés. D’ailleurs, le studio ne manque jamais de les encourager, quitte parfois à leur donner les outils nécessaires pour leur permettre de profiter des jeux comme bon leur semble. La seule limite ? Leur talent et leur créativité. Et s’il y a bien un jeu concerné par ce phénomène, c’est Skyrim. Pour preuve, en bientôt quinze ans d’existence, ce sont des milliers de mods qui ont vu le jour pour le RPG, grâce à une communauté toujours désireuse de pousser l’expérience dans ses retranchements.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est tout simplement saisissant. C’est en tout cas ce que l’on peut constater à la vue d’une vidéo récemment partagée par Synth Potato sur X, qui fait tourner Skyrim avec pas moins de 1 900 mods différents. « C’est une expérience incroyablement surprenante » s’étonne alors l’internaute, en ajoutant qu’il ne lui a « suffi que d’un clic pour y jouer ». Car oui, il s’agit bien sûr d’une collection de mods baptisée « Gate to Sovngarde », dont l’objectif est de « transformer Skyrim tout en conservant son essence originale ».

« J’ai toujours l’impression de jouer à Skyrim, contrairement à certaines collections de mods qui transforment le jeu en une expérience complètement différente » explique en effet Synth Potato. Parmi les améliorations apportées se trouvent alors notamment une immersion renforcée par de nouvelles mécaniques de jeu, mais aussi par « des milliers de nouvelles répliques ajoutées aux PNJ » qui améliorent la crédibilité du monde de Bethesda. Sans compter l’ajout de nouvelles quêtes, de lieux supplémentaires et autres équipements inédits à utiliser.

« Cela donne l’impression de jouer à un remake »

À vrai dire, la collection de mods va tellement loin que pour Synth Potato, « cela donne l’impression de jouer à un remake 2026 de Skyrim ». « Chaque mécanique du jeu a été retravaillée d’une manière ou d’une autre afin d’offrir une expérience plus immersive et plus proche du jeu de rôle. C’est fou ce qu’on peut faire avec le modding de Skyrim en 2026 ». Vous voulez tenter l’expérience ? Alors rendez-vous dès maintenant sur le site de Nexus, où la collection « Gate to Sovngarde » peut dès maintenant être récupérée pour les joueurs PC.

Source : Synth Potato