Le challenge de Skyrim devient digne d'Elden Ring, le GOTY de FromSoftware, grâce à un mod qui repousse les limites du RPG pour les amateurs de défis corsés.

14 ans après sa sortie, Skyrim pimente son expérience façon Elden Ring. Un moddeur a pris l'initiative de renforcer l'expérience pour la rendre aussi intense que le GOTY 2022. Le résultat impressionne et vous pouvez même y jouer. Voilà qui va vous donner du fil à retordre, une alternative idéale au gameplay originel pour patienter en attendant The Elden Scrolls 6.

Skyrim devient ultra-nerveux avec un mod à la Elden Ring

Le moddeur Funny-Bones s'est demandé comment corser l'expérience Skyrim, le RPG culte de Bethesda. Comment s'y est-il pris selon vous ? Eh bien, la réponse est évidente ! Il a recréé le contrôleur du joueur d'Elden Ring dans TES 5 et, mine de rien, ça change complètement l'approche du gameplay.

En reproduisant en Rust le contrôleur d'Elden Ring, adpaté à Skyrim par un autre moddeur, Funny-Bones offre une nouvelle dynamique aux joueurs. On se rapproche vraiment de l'expérience du Souls-like dans les déplacement et, bien sûr, les combats (qui sont quand même le cœur de l'expérience des jeux FromSoftware).

C'est un internaute qui a dévoilé ce nouveau mod Skyrim au monde en partageant une vidéo sur les réseaux sociaux. Le changement de caméra saute tout de suite aux yeux et impressionne ! « QUOOOOI, incroyable », « Oh mon Dieu » s'exclament plusieurs personnes dans les commentaires. Les fans n'en croient pas leurs yeux.

Le cross-over Skyrim x Elden Ring ne laisse clairement pas indifférent. Il est d'autant plus remarquable que ce type de vidéos pullulent sur la toile, mais sont de plus en plus souvent générées par IA. Mais là, c'est bien un vrai mod que vous avez sous les yeux. Funny-Bones a tout partagé publiquement sur GitHub et le mod devrait même continuer de s'améliorer puisque, dans les commentaires, il est indiqué qu'un travail sur le fait de parer en combat est en cours.

Mais l'emballement des joueurs va encore plus loin. Toujours dans les commentaires de la vidéo, certains rêvent de voir un même mod être développé sur d'autres jeux. On voit notamment des demande pour Sekiro ou Ninja Gaiden. Preuve que le public cherche partout une expérience à la Elden Ring. Les fans du Souls-like peuvent déjà se réconforter avec cette démonstration sur Skyrim.