En attendant un certain The Elder Scrolls 6, les férus de la licence peuvent toujours trouver de quoi s'occuper sur le tentaculaire Skyrim, notamment grâce au travail passionné d'une énorme communauté de moddeurs. Entre un Remaster officieux d'Oblivion ou de Morrowind sur le cinquième opus, des créations totalement WTF et des aventures dignes d'un DLC, les opportunités dans Borderciel ne manquent pas. Le mod qui nous intéresse ici entre justement dans la dernière catégorie, et propose une expérience proprement inédite.

Quand Skyrim rencontre Cthulhu et BioShock, ça donne un nouveau mod impressionnant

Les mods pouvant se comparer à de véritables DLC sont légion sur Skyrim. Pourtant, le tout dernier en date qui nous intéresse ici pourrait grandement se démarquer des autres. Baptisé Call of the Deep et créé par arminZX12, il s'agit en effet d'une quête inédite, entièrement doublée, qui nous propose de visiter une cité Dwemer engloutie sous l'eau. Une proposition très rarement vue dans la franchise, et qui remet donc sur le devant de la scène la mystérieuse civilisation Dwemer, présumée disparue dans l'univers de The Elder Scrolls.

En plus de nous faire visiter intégralement une cité sous-marine, ce mod de Skyrim nous raconte une histoire captivante et pleine de mystères, et se permet même en prime d'ajouter de nouvelles fonctionnalités de gameplay. On a notamment droit à de nouvelles armes, de nouveaux sorts et de nouveaux objets spécifiquement créés pour le mod, dont des ingrédients pour les alchimistes en herbe, ainsi qu'une maison sous-marine à décorer soi-même. Cité Dwemer oblige, le mod intègre également de tous nouveaux ennemis et boss.

Si cette plongée vraiment pas comme les autres vous tente, vous pouvez donc la télécharger en passant par la page Nexus Mods de Call of the Deep. À noter toutefois qu'elle n'est compatible qu'avec les éditions Spéciale et Anniversaire de Skyrim, naturellement sur PC, et qu'il s'agit a priori de la dernière création d'arminZX12 en tant que moddeur. Une œuvre à la saveur toute particulière pour lui et les joueurs, en somme.

Crédits : arminZX12

Source : Nexus Mods