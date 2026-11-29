En attendant toujours The Elder Scrolls 6, Skyrim a largement de quoi nous occuper, avec notamment une énorme nouveauté gratuite qui étoffe grandement le contenu du jeu de base.

Tandis que The Elder Scrolls 6 refuse obstinément de se montrer, Skyrim peut heureusement compter sur une énorme communauté de moddeurs pour occuper les fans de la licence culte de Bethesda. Histoire de fêter les 15 ans du légendaire RPG, l'équipe derrière Beyond Skyrim Bruma, l'une de ses plus grosses extensions non officielles sortie à l'origine en 2017, a publié une mise à jour 2.0 d'envergure. De quoi bien occuper les fans et satisfaire les nostalgiques avant de partir explorer les sables de Lenclume dans le prochain épisode.

Qu'est-ce que le mod Beyond Skyrim Bruma ?

Sorti le 16 juillet 2017, Beyond Skyrim Bruma est donc l'une des extensions officieuses les plus ambitieuses jamais créées pour The ELder Scrolls 5. Le mod emmène en effet le joueur hors des frontières de Bordeciel, dans la province voisine de Cyrodiil, théâtre principal de The Elder Scrolls IV Oblivion. Plus précisément, et comme son nom l'indique, dans le comté de Bruma, au pied des montagnes enneigées qui séparent les deux régions.

Le contenu n'a rien d'anecdotique. Le comté est entièrement explorable et plus vaste que l'île de Solstheim du second DLC officiel de Skyrim, Dragonborn. On y trouve en effet plus de 70 habitants, de nouveaux donjons, des armes, des quêtes et des intrigues inédites. Le mod compte aussi 24 000 lignes de dialogue entièrement doublées, dont certaines par des comédiens connus du jeu vidéo, et trois heures de musique originale.

Le public a suivi : Beyond Skyrim Bruma cumule en effet plus de 16 millions de téléchargements et près de 68 000 recommandations de joueurs sur Nexus Mods. Bruma n'est d'ailleurs qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Il s'inscrit dans Beyond Skyrim, un projet collaboratif où des équipes du monde entier recréent les autres provinces de Tamriel dans le moteur de The Elder Scrolls 5. D'autres chantiers sont par ailleurs en cours, comme Argonia, Elsweyr ou Valenwood.

© Beyond Skyrim

Qu'apporte la version 2.0 du mod ?

Disponible dès maintenant sur la page Nexus Mods du mod (donc pour l'heure exclusivement sur PC), la mise à jour 2.0 de Beyond Skyrim Bruma ne se contente pas de corriger quelques bugs. Elle agrandit franchement l'extension, au point de faire figure de nouveau DLC à elle seule. Voici les principales nouveautés promises :

De nouveaux donjons et une zone extérieure nettement agrandie ;

De nouvelles armes et armures ;

Une quête inédite, coupée à l'origine, et de nombreux dialogues retirés au développement ;

Un rééquilibrage complet du butin et des ennemis, avec des combats de boss sur mesure et de nombreuses variantes d'adversaires ;

Un level design revu dans plusieurs donjons jugés frustrants ;

Des centaines de nouveaux éléments de décor dans toute la zone ;

Une meilleure intégration des DLC officiels de Skyrim ;

Une prise en charge complète du mode Survie, l'ajout de mods communautaires fidèles au lore ;

Des centaines de corrections de bugs.

À noter toutefois que, pour profiter des nombreux ajouts de Byond Skyrim Bruma 2.0, il est obligatoire de passer par une nouvelle sauvegarde, la progression dans le jeu de base ou les précédents versions du mods n'étant pas compatibles.

Sources : Beyond Skyrim ; Nexus Mods ; YouTube