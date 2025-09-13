On croyait avoir tout vu de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Pourtant, les avancées technologiques repousse encore les limites du jeu culte de Bethesda, bientôt 15 ans après sa sortie.

Depuis 2011, Skyrim n'a cessé d'être modelé et remodelé pas une communauté toujours aussi passionné par son univers. Bethesda avait déjà posé les jalons d'un FPS en monde ouvert impressionnant à l'époque. Mais, en 2025, le jeu prouve qu'il est encore capable de se dépasser en atteignant un nouveau cap. Il devient tout bonnement méconnaissable et ça ne fait pas vraiment l'unanimité.

Skyrim devient une vraie vitrine technologique

Graphismes affinés, ambiances retravaillées, effets de lumière dignes du cinéma... The Elder Scrolls 5 Skyrim continue de renaître, génération après génération. Mais, cette fois, le résultat franchit un cap spectaculaire. Au-delà du simple lifting visuel, il atteint un état de transfiguration au point que certains joueurs, qui ont pourtant arpenté pendant des dizaines d'heures son monde, peinent à le reconnaître.

Une fois n'est pas coutume, c'est sur la chaîne YouTube de Digital Dreams que ça se passe. Le moddeur qui ne cesse de repousser les limites graphiques dévoile un Skyrim métamorphosé. Le jeu tourne ici en 8K à 60 images par secondes grâce au soutien d'une carte graphique RTX 5090 dernier cri. Derrière ce rendu magistral, il faut compter pas moins de 3580 mods différents pour permettre un éclairage ray tracing percutant et une richesse visuelle qui donnerait l'impression que la production de Bethesda vient de sortir.

De fait, le rendu obtenu par le moddeur sur Skyrim est saisissant. Les villages et les différents paysages gagnent en profondeur. De son côté, la végétation devient vraiment luxuriante et chaque reflet de l'eau émerveille le regard. Comme certains commentateurs le remarquent, on pourrait se croire dans le récent Assassin's Creed Valhalla de 2020. De fait, à l'instar du jeu d'Ubisoft, les décors font preuve d'un réalisme qu'on n'aurait pas imaginé en 2011.

Cela dit, les réactions des internautes oscillent entre admiration et scepticisme pour ce Skyrim 8K. Certes, beaucoup saluent le travail colossal nécessaire pour stabiliser l'ensemble des mods. Pour autant, la plupart regrette un rendu « trop lisse » qui évacue le charme brut du The Elder Scrolls 5 original. De plus, il faut tout de même souligner quelques imprécisions qui mettent en exergue les limites de ces version ultra-moddées. Entre animations toujours rigides, ombres capricieuses et dragons un peu maladroits, la nostalgie nous ramènera toujours vers l'œuvre initiale.