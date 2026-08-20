Skyrim prépare une nouvelle mise à jour très attendue, en particulier par une partie des fans. Pour aller avec, Bethesda promet de ne pas casser vos mods.

La dernière grosse mise à jour de The Elder Scrolls V: Skyrim remonte a déjà deux ans et demi. Pour autant, le RPG de Bethesda a encore des nouveautés en réserve. Le studio prévoit en effet un patch spécial qui sera déployé dès aujourd'hui. Ce dernier vise à améliorer l'outil de création et offrir plus de stockage des mods sur console. Cela dit, sachant que cela a déjà pu altérer les mods préexistants par le passé, il promet que ce ne sera pas le cas cette fois.

Skyrim reçoit une mise à jour surprise dédiée aux mods

C'est par un post sur les réaseaux sociaux que Bethesda a créé la surprise. Le studio annonçait hier qu'il déploierait dès ce jeudi 20 août une mise à jour pour Skyrim Special Edition. Le but est d'augmenter le load order, soit la capacité de stockage réservée aux mods sur consoles. De plus, il a également prévu des améliorations pour le système de créations. Un programme prometteur, dans la lignée du dernier patch majeur.

En effet, en 2023, Bethesda offrait une grosse mise à jour aux joueuses et joueurs Skyrim. C'était un vrai renouveau pour beaucoup, puisqu'elle introduisait le nouveau système de création, fusion des anciens menus Mods et Creation Club. Toujours en place aujourd'hui, il s'apprête donc à s'offrir un petit coup de polish pour offrir un service plus confortable pour beaucoup.

Bethesda vous rassure avec une promesse

« Arrêtez de mettre à jour les anciens jeux, ces mises à jour ne font qu'apporter des désagréments et compromettent les collections de mods »1, implore un joueur inquiet en commentaire de l'annonce. On sent le vécu dans ce commentaire. Pour autant, Bethesda tient à rassurer sa communauté avec une belle promesse : « Cette mise à jour ne devrait pas avoir d'incidence sur les load orders » de Skyrim.

Cela dit, le studio vous encourage tout de même à vous connecter à vos sauvegardes Skyrim si vous ne l'avez pas fait depuis un moment. Une précaution qui devrait éviter tout problème justement. Cela pourrait vous éviter de mauvaises surprises avant l'arrivée de la nouvelle mise à jour dans la journée du 20 août (aujourd'hui). En résumé, voici ce qui vous attend :

Une augmentation du stockage des mods sur consoles.

Des améliorations pour les Creations.

Aucun changement pour les load orders.