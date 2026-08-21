Comme annoncé, Bethesda a déployé dans la soirée du 20 août 2026 une nouvelle mise à jour de The Elder Scrolls Skyrim. Cela faisait désormais deux ans et demi que le RPG aujourd’hui encore emblématique n’avait pas reçu de véritables nouveautés ou correctifs. Comme pour Fallout 4, cette nouvelle version de Skyrim vise donc à améliorer l’outil de création de mods en offrant notamment la possibilité d’en télécharger davantage sur consoles.

Une nouvelle mise à jour dispo pour Skyrim

Dans les grandes lignes, cette nouvelle mise à jour de The Elder Scrolls 5 s’attarde surtout sur l'écosystème des Créations, nom donné aux mods officiellement approuvés par Bethesda et disponibles sur consoles. Les versions PS5 et Xbox Series sont particulièrement gagnantes, puisqu’elles peuvent désormais profiter de 15 Go de stockage pour les mods. Bethesda en profite d’ailleurs pour aligner son menu avec le Creation Kit de ses cousins Fallout et Skyrim, notamment avec l’arrivée de bundles, d’options de filtrage notamment pour trier par popularité, ou encore la possibilité de signaler les contenus problématiques. Au-delà des mods, cette mise à jour de Skyrim en profite pour corriger toute une batterie de plantages et bugs en tout genre sur l’ensemble des plateformes. Voici dans le détail tout ce que change la mise à jour de Skyrim du 20 août 2026 :

Patch notes de la nouvelle mise à jour de Skyrim

Créations

Espace de stockage des mods porté à 15 Go sur PlayStation 5 et Xbox.

En raison des différences entre les systèmes de stockage des plateformes, le stockage des Créations sur PlayStation 4 évolue de la manière suivante. L'espace dédié aux Créations passe à environ 16 Go, mais la taille de téléchargement peut ne pas correspondre à l'espace réellement occupé, pour des raisons techniques liées au matériel de la PS4. Cela peut entraîner des écarts entre la taille de téléchargement et la taille installée. L'espace utilisé peut sembler plus important que prévu lors de la gestion des Créations de Skyrim. Du fait du partitionnement du système de stockage, les joueurs PS4 peuvent se heurter à une limite pratique quant au nombre de Créations volumineuses installées simultanément.

Corrections de textes localisés pour l'interface et la terminologie propre à chaque plateforme.

La page de détails d'une Création indique désormais comment signaler un mod problématique.

Ajout de bundles de Créations dans le menu dédié de Skyrim, comme avec Fallout et Starfield.

Modification de l'interface de la boutique pour prendre en charge les jaquettes de Créations aux formats 3640×900 et 900×506, comme avec Starfield et Fallout 4. Les anciennes tailles d'image restent prises en charge et ne nécessitent pas de nouvelle soumission immédiate.

Ajout du tri des catégories de Créations par « Les plus populaires ».

Les Créations marquées comme WIP (travail en cours) peuvent désormais être consultées lorsqu'elles sont mises en favori.

Creation Kit

Ajout de la prise en charge de l'export de localisation.

Mise à jour de « Search and Replace » pour l'aligner sur Starfield, avec l'ajout des boutons « Select Form in Object Window » et « Open Form Editor ».

Le Creation Kit autorise désormais par défaut le chargement de plusieurs masters. Cela reste configurable comme d'habitude.

Les Créations Skyrim publiées via le programme Créateurs vérifiés pourront être compatibles avec les succès (Xbox) et les trophées (PlayStation). Certaines Créations ne bloqueront donc plus les succès, mais il faut commencer une nouvelle partie pour que cette fonctionnalité s'applique aux Créations mises à jour.

Les fichiers Bink peuvent désormais être ajoutés aux envois de Créations via un navigateur de fichiers supplémentaires (« Extra Files »).

Au-delà des scripts, les archives sont désormais prises en charge sur PlayStation. De nouveaux types de fichiers sont disponibles (.nif, .dds, .bink, .wav et .fuz — avec .wav intégré) pour les Créations PlayStation.

Plantages de Skyrim

Jeu

Correction d'un plantage lorsque le joueur ouvre le clavier virtuel sur un appareil Steam Deck.

Résolution d'un crash lorsque le joueur de Skyrim « sélectionne » un résultat de recherche vide dans le menu Créations.

Correction d'un plantage lorsque le joueur change en une nouvelle race.

Creation Kit

Correction d'un plantage lors de la fermeture de la boîte de dialogue d'un descripteur sonore.

Résolution d'un crash lors de l'analyse du butin dans une nouvelle zone de rencontre.

Correction d'un plantage lors du clic sur le bouton « Make Use Info » dans certains menus.

Correction d'un plantage pouvant survenir lors du rechargement d'un mod dépourvu de fichier maître associé.

Corrections de bugs

Jeu

Les Créations gratuites proposées par des Créateurs vérifiés apparaissent désormais correctement dans la catégorie Créateurs vérifiés de la boutique.

Quitter la recherche alors qu'une Création de Skyrim est affichée ramène désormais correctement le joueur à la page de détails de cette Création.

Correction d'un problème où les Créations installées affichaient parfois un numéro de version incorrect dans le menu Pause.

Les titres des Créations devraient désormais comporter moins de caractères mal formatés.

Résolution d'un problème où la boutique de Créations ne mettait pas toujours à jour l'affichage des prix lors d'une promotion si le joueur n'avait pas changé de menu.

Résolution d'un problème où les Créations de Skyrim Anniversary Edition ne se téléchargeaient pas automatiquement sur PlayStation 5.

Les chaînes de recherche ne débordent plus sur le texte lors d'une recherche de Créations.

La catégorie Créateurs vérifiés devrait désormais se trier correctement par ordre de nouveauté, et non par ordre alphabétique.

L'activation d'un élément dans l'ordre de chargement devrait désormais être prise en compte de manière plus fiable.

La suppression de toutes les Créations n'efface désormais que les mods téléchargés depuis la boutique, et non ceux installés par d'autres moyens.

L'envoi ou la restauration d'un ordre de chargement contenant un mod ou une Création qui n'est plus disponible sur la place de marché ne devrait plus échouer.

L'envoi ou la restauration d'un ordre de chargement contenant de nombreux mods ne devrait plus échouer.

La boutique de Créations devrait désormais se charger plus efficacement.

Creation Kit de Skyrim

Le Creation Kit impose désormais une casse cohérente pour les fichiers .bsa propres à chaque plateforme, afin d'éviter des erreurs à l'exécution.

L'archivage de nouveaux formulaires dans un plugin qui s'appuie sur des ressources préexistantes n'entraînera plus la duplication du formulaire préexistant au sein du plugin.

Correction d'un problème où la soumission d'une Création pouvait marquer à tort un fichier comme Masterfile, provoquant un rechargement infini des données.

Les formulaires de cellules devraient désormais s'afficher correctement dans tous les onglets lorsqu'on y accède depuis la fenêtre Cell View.

Les formulaires modifiés ne seront plus comptabilisés comme de nouveaux formulaires lors de la création d'un plugin.

Les processus « Create Archives » et « Upload » devraient appliquer plus systématiquement la compression correcte aux archives de maillages (meshes) et de fichiers divers.

La navigation dans les identifiants de la fenêtre World Spaces ne devrait plus modifier les formulaires.

Résolution du message d'erreur qui apparaissait lors d'une tentative d'ouverture du Creation Kit de Skyrim alors que les services Bethesda.net étaient hors ligne.

Divers

Mise à jour des crédits du jeu.

Source : Bethesda