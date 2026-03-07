Malgré le fait que la suite de Skyrim soit en principe la nouvelle priorité absolue du studio, celui-ci pourrait ne pas sortir avant 2028, au plus tôt. Les alternatives à la mythique licence de RPG bac-à-sable de Bethesda étant extrêmement rares, celles qui s'en rapprochent méritent qu'on s'y intéresse, et celle dont il est question ici a récemment eu droit à une énorme mise à jour ajoutant un tas de nouveautés disponibles sans bourse délier.

Une énorme mise à jour tainted de nouveautés pour un Skyrim-like royal

En début d'année, ce qui se rapproche le plus d'un Skyrim-like dépassait le symbolique seuil du million de ventes et continue de se garnir en contenu pour satisfaire les aventuriers en manque d'aventures à la The Elder Scrolls. Tainted Grail - The Fall of Avalon, développé par le tout petit studio Questline et édité par Awaken Realms est pour rappel une adaptation du jeu de plateau éponyme revisitant la Légende du Roi Arthur avec un délicieux twist dark fantasy.

Après un premier DLC en fin d'année dernière, quelques mois seulement après sa sortie en 1.0, ce qui s'apparente à un Skyrim-like à la fois arthurien et lovecraftien passait récemment en version 1.20 avec pléthore de nouveaux contenus disponibles sans bourse délier. Pour commencer, cette mise à jour d'envergure ajoute de nouvelles quêtes, d'importantes améliorations au dernier Acte du jeu, de nombreux équilibrages, ainsi que de nouvelles et appréciables fonctionnalités.

Parmi les nouvelles quêtes, on peut en effet en citer une qui offre comme récompense une maison entièrement personnalisable. C'est en soi une grosse amélioration par rapport à la même fonctionnalité dans Skyrim, qui était de son côté payante dans la version de base du jeu. Le plus fou, c'est que Questline ne compte pas s'arrêter là. Du contenu téléchargeable gratuit, qui promet d'« en valoir la peine », sera disponible fin mars, et d'autres ajouts sont à venir pour ce Skyrim-like indépendant. Voilà donc une plutôt solide alternative en attendant un certain The Elder Scrolls 6, en somme.

Source : Awaken Realms sur YouTube