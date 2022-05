Quand vous pensiez en avoir fini avec Skyrim, il y en a encore. Bethesda a visiblement un nouveau portage de son jeu culte dans les cartons et il est à destination de la Switch cette fois.

Vous reprendrez bien un énième portage de Skyrim ? Déjà disponible sur Nintendo Switch depuis novembre 2017, le monument du RPG s’apprêterait à revenir sur la console hybride. Mais dans sa version ultime cette fois.

Skyrim Anniversary Edition pourrait arriver sur Switch

Bethesda n’en a visiblement pas encore terminé avec les portages de The Elder Scrolls V : Skyrim. Maintenant que le jeu est disponible sur toutes les plateformes possibles et imaginables, l’éditeur se préparerait à sortir Anniversary Edition sur Nintendo Switch, seule console à ne pas encore en profiter.

Comme l’a repéré le site Switch Brasil, l'organisme de classification taiwanais a listé une version Switch de Skyrim Anniversary Edition ce 15 mai 2022 avant de rapidement la retirer. Une manipulation qui est souvent signe d’une annonce imminente et les festivités du Summer Game Fest 2022 semblent être le moment parfait pour révéler ce portage au grand jour.

Pour rappel, Skyrim Anniversary Edition est paru le 11 novembre dernier sur PC et consoles PlayStation, et Xbox à l’occasion du 10e anniversaire du jeu. Cette version ultime propose quelques ajouts bonus dont un mode Survie, une nouvelle quête, l’ensemble des DLC et de la pêche.