Un fan de Skyrim a fini en prison à cause de son pseudo et d'une grosse erreur de la police, il ne verra certainement plus les cris de puissance du même oeil.

Histoire assez surréaliste que celle de Brandon Klayme, simple utilisateur du service de messagerie Kik et fan de Skyrim. Ce dernier a malheureusement purgé une longue peine de prison pour une affaire grave, mais qui ne le concernait absolument pas. Tout ça à cause d'un pseudo inspiré tiré du célèbre jeu de Bethesda, et d'un manque de sérieux des services juridiques dans la foulée.

Un pseudo inspiré de Skyrim et un tiret du bas qui l'ont mis en prison pour 18 mois

En 2020, Brandon Klayme, jeune Canadien et fan de Skyrim, a été arrêté par la police qui est remontée jusqu'à lui après une vaste enquête sur un réseau pédocriminel. Les faits sont graves : on lui reproche alors d'avoir eu un comportement déplacé avec une jeune fille de 12 ans sur le service de messagerie Kik. Le problème, c'est qu'il est totalement innocent.

La police n'avait pour indice qu'un pseudonyme Fus Ro Dah, qui fait référence à un cri de puissance dans Skyrim. Malheureusement, la police a mal orthographié ce dernier en omettant un underscore, le « fameux tiret du bas ».

Au lieu de rechercher « fus__ro_dah » la police a suivi la piste du pseudo « fus_ro_dah ». Une piste qui les a menés à Brandon Klayme, victime collatérale de cette affaire comme l'expliquera Brandon lui-même par la suite : « Au lieu de demander des informations concernant le nom d'utilisateur « fus__ro_dah », ils ont demandé des informations sur « fus_ro_dah ». L'agent de police n'a pas remarqué que le nom d'utilisateur Kik de l'auteur des faits, « fus__ro_dah », contenait un double tiret bas. Cette erreur est passée totalement inaperçue lors du procès. Elle n'a jamais été portée à l'attention du juge.» La police a donc confondu entre deux fans de Skyrim, et a embarqué le mauvais.

« Il n'aurait jamais du être condamné », et pourtant...

Le fan de Skyrim aura beau clamer son innocence, il sera jugé en 2023 dans un procès qui le condamnera à de la prison ferme dès 2024. Aucune preuve ne sera mise sur la table, rien ne le liant à l'affaire, ni à la jeune fille, ni même au service de messagerie au moment des faits. Et pourtant, Brandon Klayme purgera bien 18 mois de prison.

Ce n'est que des mois plus tard, alors que Klayme se préparait à faire appel, que l'erreur sur le pseudo inspiré de Skyrim sera révélée et que les manquements dans les procédures seront mis en lumière. Le parquet a depuis étudié l'affaire de près et affirme que Brandon Klayme n'aurait « jamais du être condamné » au vu du dossier, et que les indices révèlent que le véritable suspect réside en réalité en Californie. Depuis, le fan de Skyrim a été acquitté, bien qu'il ait purgé l'intégralité de la condamnation à tort. Une affaire complètement lunaire.