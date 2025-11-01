Même 14 ans après sa sortie, Skyrim reste l'un des rares jeux illustrant le mieux la liberté et l'immersion d'un monde ouvert bac-à-sable convaincant. Peu d'autres titres peuvent se targuer de lui arriver à la cheville dans le domaine, grâce notamment à des interactions incongrues avec ses personnages non joueurs. L'une de ces interactions, devenue culte et même iconique aujourd'hui, n'avait pourtant même pas été envisagée initialement par les développeurs.

Une idée de génie de la communauté de Skyrim que Bethesda n'avait pas en tête

Dans le cadre d'une récente interview auprès de FRVR, Bruce Nesmith, vétéran de Bethesda qui a notamment travaillé sur Skyrim, a confié quelques anecdotes au sujet du développement de ce titre proprement légendaire. Il révèle notamment qu'une technique extrêmement populaire au sein de la communauté n'était absolument pas une fonctionnée que les développeurs avaient envisagé, et simplement le fruit de l'imagination débordante des joueurs grâce à la grande liberté qu'offre le jeu.

Cette fameuse technique iconique de Skyrim, c'est évidemment le fait de poser un seau sur la tête d'un PNJ, le rendant parfaitement aveugle, afin de pouvoir le dépouiller sans vergogne de tous ses biens, ou pire pour les joueurs les plus sanguinaires. Bruce Nesmith a ainsi confié auprès de FRVR que « c'était totalement involontaire ». Il précise même que Bethesda n'avait absolument pas idée qu'une telle interaction était possible : « je ne pense même pas qu'on a nous-mêmes essayé de mettre un seau sur la tête de quelqu'un durant le développement. On a découvert ça qu'une fois le jeu sorti, et on a halluciné ! ».

Malgré son âge plus que vénérable, Skyrim continue d'occuper une place particulière dans le cœur des joueurs, mais aussi des développeurs qui ont travaillé dessus. Bruce Nesmith l'illustre parfaitement en déclarant : « « Il y a dans ce jeu un sens de soi et un sentiment de liberté rare alors qu'on fait évoluer son personnage, mais on a vraiment l'impression d'être là. On se sent pleinement dans la peau de son personnage ». Espérons qu'un certain The Elder Scrolls 6, à venir a priori courant fin 2027, sera capable de véhiculer la même magie que son illustre aîné, et que cette fameuse technique du seau sera encore de la partie.

Source : FRVR