Bethesda s'est récemment donné pour mission de mettre à jour ses vieux titres dont Skyrim, qui reçoit à ce propos un nouveau patch pour compléter le précédent plus conséquent.

Ces derniers jours, Bethesda a comme été pris d'une envie de mettre à jour certains de ses vénérables titres, dont Fallout 4 avec une mise à jour de son Creation Kit. À peu près au même moment, Skyrim a également fait l'objet d'une attention particulière sur ses propres Créations. Quelques jours plus tard, le grand-frère de l'arlésienne qu'est The Elder Scrolls 6 reçoit un hotfix supplémentaire visant à apporter des correctifs supplémentaires à sa précédente mise à jour.

Une nouvelle mise à jour de Skyrim pour accompagner la précédente

Contrairement à la précédente mise à jour de Skyrim, celle annoncée pour ce 27 août 2026 par Bethesda prend la forme d'un petit hotfix qui vient corriger certains éléments de la version antérieure du titre. Il n'est donc pas question de changements d'aussi grande envergure, mais plutôt d'ajustements sur quelques points de friction. Le studio a d'ailleurs précisé en fonction des plateformes les apports de ce nouveau petit correctif :

Sur Xbox, cela corrigera un plantage survenant lors de l'ouverture répétée de la carte.

Sur PlayStation, cela corrigera un plantage survenant lors de l'utilisation du clavier virtuel dans le menu principal, ainsi qu'un problème où le jeu affichait une quantité incorrecte d'espace de stockage pour les Créations.

À noter que ce hotfix ne cible que la Special Edition de Skyrim, la dernière version en date du titre emblématique de Bethesda. Celle-ci doit arriver dans le courant de la journée, si elle n'est pas d'ores et déjà disponible, et ne devrait pas peser un poids particulièrement conséquent, compte tenu des ajustements légers qu'elle apporte.

La mise à jour va-t-elle impacter les mods installés ?

Chaque mise à jour pose un risque certain pour les joueurs qui aiment modder leur jeu. Skyrim comptant énormément sur la communauté de moddeurs pour son incroyable longévité, la question de l'impact de ce hotfix à ce propos est légitime. Bethesda a justement répondu à un utilisateur en-dessous de l'annonce de ladite mise à jour sur son compte X.com, en indiquant que « le correctif ne devrait pas impacter les mods et leur ordre de chargement ! ». Le téléchargement et l'installation du hotfix devrait donc être a priori sans risque tant pour le jeu que pour les mods installés dessus.

Source : Bethesda sur X.com