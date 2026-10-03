En attendant un certain The Elder Scrolls 6, les férus de la licence peuvent toujours trouver de quoi s'occuper sur le tentaculaire Skyrim, notamment grâce au travail passionné d'une énorme communauté de moddeurs. C'est justement encore grâce à l'un d'eux que Bordeciel a récemment reçu une nouvelle aventure qui a tout d'un DLC officiel, mais téléchargeable gratuitement et dès maintenant, baptisée King of the Murkmire.

Le mod King of the Murkmire digne d'un DLC officiel disponible sur Skyrim

Près de 15 ans après sa sortie, Skyrim continue de recevoir du contenu inédit, non pas de la part de Bethesda, mais encore de la communauté des moddeurs. Cette fois, il s'agit du mod King of the Murkmire, créé par pancake0723, tout récemment sorti sur Nexus Mods (donc accessible pour l'heure uniquement sur PC). Cette nouvelle extension officieuse vous replonge au cœur du Marais Noir pour une aventure complète. Il est entièrement gratuit et vous pouvez y jouer dès maintenant.

© pancake0723

Un nouveau mod qui densifie encore le contenu déjà riche de Skyrim

Ce nouveau mod de Skyrim s'intitulant « King of the Murkmire » s'articule donc autour de la région du delta de Keel-Sakka, dans le Murkmire (sud-est du Marais noir). Loin de se limiter à une simple quête, ce mod propose un contenu complet incluant des lieux, des ennemis et des personnages doublés inédits.

Cinq nouvelles quêtes principales

Quatre quêtes secondaires

Quatre quêtes diverses

Plus de 1 000 lignes de dialogue uniques et entièrement doublées

Plus de 15 nouvelles créatures

Des lieux à explorer : ruines ayléides, donjons, villages argoniens et la capitale régionale, Lilmoth

Comment lancer ce nouveau mod une fois installé ?

Pour commencer cette nouvelle aventure officieuse de Skyrim, rendez-vous aux quais de Solitude et cherchez le navire nommé Lady Padomay. C'est lui qui vous emmènera à Murkmire. Pancake0723 aveertit toutefois qu'il vaut mieux se préparer avant de se jeter littéralement à l'eau : le mod n'est « pas conçu pour être facile », comme il l'indique sur la page Nexus Mods dédiée. Si vous vous y présentez avec un niveau trop faible et sans moyen de soigner les maladies, vous serez « mis en pièces » et « succomberez rapidement à des infections mortelles ». Voilà qui a le mérite d'être clair.

Source : Nexus Mods