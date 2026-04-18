Par le biais de son Creations Club, qui regroupe divers projets de fans recommandés directement par Bethesda, Skyrim s'étoffe de l'équivalent d'un DLC qui vaut clairement le détour.

En attendant que The Elder Scrolls 6 se décide enfin à sortir des forges de Bethesda, Skyrim est heureusement là pour continuer à porter le flambeau de la licence, notamment grâce aux efforts de fans passionnés qui débordent d'imagination pour continuer à créer des aventures pour le vénérable titre. L'un d'entre eux a justement suffisamment attiré l'attention du studio pour s'offrir une place de choix au sein du Creations Club avec du contenu digne d'un véritable DLC.

De nouveaux trésors à découvrir sur le vénérable Skyrim

Outre Dawnguard et Dragonborn, les deux extensions officielles de Skyrim, le titre a eu le temps de recevoir pléthore de DLC officieux qui n'ont pas à rougir de ce que Bethesda a créé pour garnir son mythique RPG en contenu. Une énorme communauté de fans passionnés a en effet au fil des années apporté sa pierre à l'édifice pour faire de The Elder Scrolls 5 la référence absolue qu'il est encore aujourd'hui.

Le Creations Club a justement récemment accueilli une telle aventure imaginée par un fan de Skyrim : Ancien Treasures - Unveiling the Abstruse. Comme son nom l'indique, ce mods aux allures de DLC propose une toute nouvelle ligne de quêtes qui se déroule non à Bordeciel, mais dans les profondeurs de Cyrodiil, la région de The Elder Scrolls 4 Oblivion, à la recherche d'anciens trésors appartenant à une civilisation toute aussi ancienne.

Au programme : de nouveaux donjons à explorer, de nouvelles armes et armures à équiper, sorts à essayer et deux combats de boss uniques dans un DLC officieux disposant par ailleurs d'un doublage intégral, pour l'heure uniquement en anglais. Voilà quoi qu'il en soit une potentielle bonne excuse de relancer Skyrim en attendant sa suite, à télécharger via le Creations Club de Bethesda, moyennant 800 points Creations, et disponible pour les versions PC et Xbox du jeu.

Source : Creations Club