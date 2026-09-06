Les fans de The Elder Scrolls 5 Skyrim veulent faire revivre Cyrodiil grâce à un mod gratuit qui ne cesse de prendre de l'ampleur. De nouvelles zones se dévoilent.

On ne se lasse pas de voyager en Tamriel, c'est pourquoi le mod Beyond Skyrim passionne tant. Grâce à lui, les fans de TES 5 peuvent redécouvrir le continent comme ils ne l'ont jamais vu dans le jeu. Des fans ont en effet décidé de repousser ses limites pour inclure des zones des précédents épisodes. Grâce à cela, le RPG de Bethesda peut enfin ouvrir les portent de Cyrodiil, la fameuse province impériale.

Le Skyrim remake des fans vous entraîne à Cyrodiil

La Creation Mod Con 2026 a permis aux collaborateurs de Beyond Skyrim, cette sorte de remake fanmade, de présenter les dernières nouveautés de leur projet. À travers une vidéo de presque 30 minutes, ils dévoilent leur version de Cyrodiil, la province impériale du premier The Elder Scrolls que nous n'avons jamais pu visiter depuis.

Le showcase présente notamment Water's Edge, une nouvelle zone de Nibenay. On y découvre une communauté au cœur de la forêt et près des points d'eau. Les joueuses et joueurs de Skyrim s'étonneront certainement à la vue de cet environnement luxuriant et bien plus exotique que les habituels paysages montagneux du jeu.

C'est justement ce qu'on aime dans ce projet de modding. Le groupe derrière l'initiative s'appuie sur les différents éléments de lore pour reproduire les différentes régions de Tamriel. Cela implique évidemment de prendre quelques libertés créatives par rapport à ce qu'on a pu voir dans les différents TES. Cependant, ce Skyrim Remake pourrait aussi devenir la représentation la plus pertinente de l'univers puisqu'elle prend en compte les compléments apportés d'un jeu à l'autre. Dans le cas présent, on a noté quelques nouveautés :

On découvre Water's Edge, une nouvelle zone de Nibenay

Les environnements sont plus luxuriants que ce sont connaît dans Skyrim

Les moddeurs ont pensé à de nouveaux bâtiments

Beyond Skyrim adapte les nouveautés à l'ère de TES 5 et ajoute du contenu narratif

Comment jouer aux mods Beyond ?

Puisqu'il s'agit d'un vaste projet collaboratif, ce Skyrim remake se décline en plusieurs mods gratuits. Vous pouvez les retrouver sur PC via la plateforme Nexus mods. Vous les retrouverez ainsi sur le compte BeyondSkyrimDC. Les gérants du compte vous recommande d'ailleurs de passer par des gestionnaires comme Mod Organizer 2 ou Vortex pour télécharger et activez ceux qui vous intéressent et éviter ainsi toute corruption de fichier.