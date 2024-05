Grâce à une communauté de fans très engagée, Skyrim continue d'évoluer avec son temps. C'est notamment le cas avec une fonctionnalité inspirée de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

Malgré ses 13 années bien tassées, ce bon vieux Skyrim parvient à ne pas prendre une ride, en tout cas sur PC. Il doit cela principalement à des moddeurs passionnés, le titre légendaire de Bethesda étant l'un des jeux les plus moddés à ce jour. Deux fans ont ainsi rajouté au jeu une fonctionnalité bien pratique tirée de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

Skyrim se met au goût du jour en attendant The Elder Scrolls 6

Au-delà des mods permettant à Skyrim de ne pas avoir à rougir des jeux dernière génération, d'autres créations viennent en moderniser les mécaniques. C'est notamment le cas de ce mod créé par Fallen01135 et HeavyBurns, baptisé tout simplement « Modern Wait Menu », disponible sur Nexus Mods. Comme son nom l'indique, celui-ci vient nettement améliorer l'interface du menu d'attente original quelque peu minimaliste.

Il s'inspire ainsi de ce qui a été fait dans The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Cela prend la forme d'une roue du temps, sur laquelle nous pouvons sélectionner le temps d'attente en déplaçant le curseur. Il indique également la météo actuelle et est compatible avec d'autres mods venant altérer le climat dans Skyrim. Attention toutefois, celui-ci n'est pour l'instant disponible qu'en anglais et en allemand. Il faudra peut-être attendre que d'autres moddeurs se fendent d'une traduction dans d'autres langues.

À noter que ce mod a initialement été élaboré pour renforcer l'interface de Skyblivion. Il s'agit pour rappel d'un mod prévoyant de totalement porter l'excellent Oblivion dans Skyrim. Celui-ci est attendu courant 2025. Il apparaît donc assez sûr de dire que cette création de fans extrêmement ambitieuse sortira avant The Elder Scrolls 6. Une manière comme une autre de ronger son frein d'ici au retour très attendu de la franchise phare de Bethesda.