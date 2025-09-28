Skyrim a beau avoir bientôt 15 ans bien tassés, il peut compter sur une titanesque communauté de moddeurs pour rester au goût du jour, et même largement rivaliser avec des jeux nettement plus modernes. On peut par exemple citer The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered sorti en avril dernier, qui offrait une magnifique cure de jouvence visuelle au titre original grâce à l'Unreal Engine 5. Grâce à un outil collaboratif récemment mis en place sur le cinquième épisode, il se fait cependant totalement surclasser, c'est absolument édifiant.

Skyrim plus beau qu'un Remake sur Unreal Engine 5 sorti en 2025, merci les moddeurs !

Même 15 ans après sa sortie, Skyrim continue de fédérer une immense communauté de fans. Ce grâce à son univers fantastique bac-à-sable propice aux plus folles aventures, et au potentiel presque infini grâce à la communauté de moddeurs la plus active à ce jour. Qu'il s'agisse de créer l'équivalent de DLC, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'en moderniser les graphismes, le titre légendaire de Bethesda ne cesse d'évoluer avec son temps.

Cet énorme travail de la communauté de moddeurs de Skyrim a ainsi récemment donné naissance à l'outil collaboratif Community Shaders, dans sa version 1.4. Il s'agit d'un plugin Script Extender open-source, téléchargeable sur Nexus Mods, qui permet à tout chacun de profondément changer l'aspect visuel du jeu. Cette nouvelle mouture supporte notamment des technologies modernes comme le DLSS, le FSR ou la Génération d'Images. En ajoutant à l'outil des fonctionnalités sur différents éléments graphiques de Skyrim, le titre affiche une plastique absolument superbe, comme vous pouvez vous en rendre compte avec quelques images d'illustration ci-dessous.

Pour profiter de ce nouvel outil sur Skyrim, il faudra toutefois faire preuve d'un peu d'huile de coude et s'y connaître en modding. Mais le résultat peut largement valoir l'effort, faisant même passer Oblivion Remastered pour un jeu presque passé de date, surtout si l'on ajoute la myriade d'autres mods dont jouit le cinquième épisode. Voilà peut-être une raison de relancer ce jeu légendaire en attendant son successeur, The Elder Scrolls 6, qui ne devrait hélas a priori pas sortir avant 2027 au plus tôt.





Crédits : Grimminski sur ResetEra

Sources : Nexus Mods ; ResetEra