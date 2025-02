Alors que The Elder Scrolls 6 se fait attendre, Skyrim continue de briller. Une nouvelle vidéo en 8K, boostée par une avalanche de mods, prouve que le jeu peut encore en mettre plein la vue. Plus détaillé et réaliste que jamais, il repousse une fois de plus ses propres limites.

Peu de jeux peuvent se vanter d’une telle longévité. Grâce à une communauté de moddeurs passionnés, Skyrim continue d’évoluer et de se moderniser en attendant The Elder Scrolls 6, qui semble encore loin. Entre améliorations graphiques et modifications du gameplay, le jeu affiche toujours une seconde jeunesse. La preuve avec cette vidéo en 8K, où il atteint un niveau de détail impressionnant.

Skyrim impressionne encore

Plus de dix ans après sa sortie, Skyrim continue d’évoluer grâce aux passionnés de modding. Cette fois, Digital Dreams frappe fort avec une version ultra-moddée du jeu, tournant en 8K à 60 FPS sur une RTX 5090. Avec plus de 3500 mods, ce Skyrim revisité offre un rendu next-gen bluffant, digne des plus gros jeux actuels.

Les mods ont toujours été au cœur de l’expérience Skyrim. Mais ici, on atteint un niveau encore jamais vu. Grâce à une combinaison de textures ultra HD, d’un ray tracing avancé et d’effets climatiques réalistes, le jeu se rapproche du photoréalisme.

Parmi les améliorations les plus marquantes :

Textures 8K ultra détaillées pour les paysages, personnages et bâtiments

pour les paysages, personnages et bâtiments Re-Stir Ray Tracing pour des jeux de lumière dynamiques et réalistes

pour des jeux de lumière dynamiques et réalistes Effets météo améliorés , avec pluie, brouillard et neige encore plus immersifs

, avec pluie, brouillard et neige encore plus immersifs Animations fluides et retravaillées, aussi bien pour les personnages que les créatures

Résultat ? Skyrim se métamorphose en un jeu visuellement impressionnant, capable de rivaliser avec les productions les plus récentes.

Une machine de fou furieux

Un tel niveau de détail sur Skyrim demande une machine surpuissante. Digital Dreams a utilisé une configuration taillée pour l’extrême :

Carte graphique : NVIDIA RTX 5090

: NVIDIA RTX Processeur : Ryzen 7 9800X3D

: Ryzen 7 RAM : 64 Go Kingston Fury 6000 MHz

: 64 Go Stockage : SSD NVMe Samsung 970 Evo 2 To

Avec cette config, Skyrim tourne en 8K à 60 FPS, sans ralentissement. Un exploit quand on sait que plus de 3500 mods tournent simultanément.

Source : Digital Dreams