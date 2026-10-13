Même 15 ans après sa sortie, Skyrim reste un RPG incontournable de Bethesda qui connaît une longévité sans pareille grâce à une énorme communauté de moddeurs qui peuvent autant modifier des petits éléments du vénérable titre qu'offrir des expériences dignes de DLC officiels. Si la plupart restent cependant exclusifs aux PC, certains s'exportent également sur PS5 et Xbox Series, notamment par le biais des Créations, un système de curation de mods approuvés par Bethesda, mais au modèle économique assez controversé. Quoi qu'il en soit, trois excellents mods de Kinggath Créations sont désormais enfin disponibles sur PS5 et Xbox Series, succès/trophées inclus.

Trois excellents mods de Kinggath Creations enfin disponibles sur les versions PS5 et Xbox Series de Skyrim

Kinggath Creations est une équipe de moddeurs très connus au sein de la communauté The Elder Scrolls, et notamment Skyrim. Ceux-ci ont en effet fourni des expériences qui n'ont clairement pas à rougir de DLC officiels et qui offraient sans bourse délier aux joueurs PC de nombreuses heures de jeu supplémentaires. Les joueurs consoles ont cependant dû prendre leur mal en patience, mais l'attente a récemment pris fin, comme l'a souligné un utilisateur X.com indiquant que « ça fait des années » qu'il les attendaient dans une version consoles.

Kinggath Creations a en effet fraîchement confirmé via son compte X.com le portage sur PS5 et Xbox Series de ses 3 créations phares sur Skyrim, avec succès et trophées inclus :

L’extension Bards College , qui vous permettra de mettre la main sur le précieux savoir de personnages comme l’Archibarde, Sledrig ou encore d’une délégation d’enseignants et d’étudiants de retour à Skyrim.

, qui vous permettra de mettre la main sur le précieux savoir de personnages comme l’Archibarde, Sledrig ou encore d’une délégation d’enseignants et d’étudiants de retour à Skyrim. L’extension East Empire , qui vous invite à aider la Compagnie de l’Empire de l’Est à s’implanter à Skyrim en échange de services tels que la livraison de butin et la vente automatique.

, qui vous invite à aider la Compagnie de l’Empire de l’Est à s’implanter à Skyrim en échange de services tels que la livraison de butin et la vente automatique. L'aventure Sigil of the Fallen, qui vous invite à partir à la recherche d’anciens héros autrefois enfermés à l’aide de puissantes reliques inédites mais aussi d’un nouveau compagnon aux multiples pouvoirs.

Comment obtenir ces 3 mods très populaires sur PS5 et Xbox Series ?

Pour obtenir ces 3 extensions de Kinggath sur les versions PS5 et Xbox Series de Skyrim, il faudra passer par le menu Creations officiel du jeu chapeauté par Bethesda. Cela signifie toutefois qu'il faudra obligatoirement les acheter pour les installer sur PS5 et Xbox Series. À noter cela dit qu'il en est de même sur PC, où ces mods de Kinggath ne sont trouvables que via le menu Creations.

Source : Kinggath Creations sur X.com