Pour son premier anniversaire, Skull & Bones récompense ses joueurs fidèles. Récupérez rapidement des cadeaux pour votre bateau. Mais faites très vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps.

Après Assassin's Creed 4 Black Flag, Ubisoft en est revenu à la grande aventure de la piraterie avec Skull & Bones. L'accueil réservé n'a pas forcément été des plus chaleureux. Pour autant, le jeu-service continue sa navigation grâce à une communauté malgré tout présente. À ce titre, le studio continue de lui fournir du contenu avec de rendre l'expérience vivante. Des récompenses sont justement à gagner ce week-end, alors faites vite pour les récupérer.

Encore du contenu gratuit pour Skull & Bones

Skull & Bones, c'est LE jeu de piraterie en ligne d'Ubisoft qui met l'accent sur les batailles navales. Largement motivé par l'engouement qu'avait connu AC Black Flag et le concurrent Sea of Thieves, ce titre n'a pourtant pas connu le succès que l'éditeur espérait. Néanmoins, celui-ci ne désespère pas et continu de l'alimenter.

De fait, à peine plus d'un an après son lancement, Skull & Bones enchaîne les saisons à un rythme de croisière. Ainsi, il propose régulièrement de nouveaux défis et s'enrichit de nouveaux contenus. Aussi, pour attirer davantage de joueurs, Ubisoft n'hésite pas à le rendre de temps à autre gratuit pour tout le monde, afin que vous soyez tentés de passer à la caisse.

Cela dit, l'éditeur ne pousse pas toujours à la consommation. Il lui arrive aussi de proposer des récompenses gratuites en dehors des nouvelles saisons. C'est actuellement le cas au travers d'une nouvelle campagne Twitch Drops pour fêter le premier anniversaire de Skull & Bones.

Pour en profiter, c'est très simple. Commencez par relier votre compte Twitch à votre compte Ubisoft depuis la page dédiée. Ensuite, le principe de ce système consiste à regarder des streams de Skull & Bones de votre choix pendant une durée donnée. En regardant jusqu'à une heure de jeu avant le 9 mars (8h59), vous gagnerez deux voiles gratuites pour habiller votre navire :

30 minutes : Scraped Sides .

. 1 heure : Ritual Bearers.

Scrapped Sides.

Ritual Bearers. © Ubisoft Singapore / Ubisoft Entertainment.