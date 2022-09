Skull & Bones a traversé des tempêtes mais arrive enfin le 8 novembre 2022. Mais avant de mettre les mains dessus, Ubisoft met le paquet.

La personnalisation au cœur de Skull & Bones

Pour être un grand pirate respecté, il faut un navire digne de ce nom. Et dans Skull & Bones, ce sera au joueur de décider de son look mais également, et surtout, des équipements à bord. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce « Ship as a Fortress». On pourra par exemple changer les canons, sachant que chacun d'entre eux a des bonus et des malus. Le canon long sera idéal pour un tir à longue distance, mais cela demandera davantage de précision. Au joueur de bien choisir pour ne pas tout perdre.

La seconde vidéo du jeu dévoile « les secrets qui se cachent derrière le deuxième âge d'or de la piraterie » :

À la fin du XVIIème siècle, de grandes compagnies régnaient sur les mers d'une main de fer. Elles s'affrontaient sur l'ensemble du globe pour s'approprier les voies commerciales les plus lucratives. L'afflux, en Occident, de marchandises provenant de l'océan Indien, créa de nouvelles addictions et une lutte pour le pouvoir. Et lorsque que le sang coule à flots, les prédateurs ne sont jamais bien loin. Pointée du doigt comme une menace pour l'humanité, cette nouvelle générations de pirates fut traquée sans pitié. Naviguant en eaux dangereuses, ils constituèrent des réseaux commerciaux secrets et se taillèrent des empires. Mais tout pouvait basculer à tout moment, ne laissant dans les abysses que des crânes et des os.

Les développeurs décortiquent le jeu

Dans une troisième et dernière vidéo, la parole est laissée aux développeurs qui nous expliquent plus longuement les possibilités offertes par Skull & Bones.

Skull & Bones sortira le 8 novembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Amazon Luna et Stadia. De notre côté, après l'avoir approché, on l'attend avec impatience.