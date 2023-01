Décidément, Ubisoft n’est pas au meilleur de sa forme ces derniers temps, et si on espère que l’éditeur arrivera à sortir la tête de l’eau, les mauvaises nouvelles s’enchaîne concernant certains de ses gros jeux. Bien que la firme a voulu rassurer les fans concernant Beyond Good & Evil 2 suite à l’annonce de plusieurs annulations de projets en interne, Skull and Bones quant à lui a essuyé un nouveau report. Là aussi, Ubisoft avait d'ailleurs tenté d’être rassurant en nous affirmant qu’il aurait bientôt le droit à une nouvelle date de sortie, mais de récents événements nous font maintenant craindre le pire.

Skull and Bones retiré du PlayStation Store

La nouvelle, rapportée par PlayStationLifeStyle, concerne cette fois les précommandes du jeu qui sont peu à peu annulées et remboursées, notamment sur PS5. D’ailleurs, les précommandes ont carrément été retirées du PlayStation Store. Curieusement, sur PC et Xbox, ces dernières restent ouvertes.

Sur les consoles de Sony, il n’est désormais plus possible de passer à la caisse, mais vous pouvez toujours mettre le jeu dans votre liste de souhaits pour être prévenu de sa remise en ligne. Une nouvelle qui enrage les joueurs PlayStation, il suffit de faire un tour rapide sur les réseaux sociaux pour le constater. Après des années d'attente et plusieurs reports, les fans avaient bon espoir de finalement voir arriver leur jeu avant de se faire une nouvelle fois couper l’herbe sous le pied.

Terre en vue ! Ah... ah non

Que se passe-t-il chez Skull and Bones ? Le jeu s’était récemment montré avec de nouvelles séquences de gameplay pour essayer de nous en mettre plein la vue et de séduire les amateurs de narration. Le développement semble bien se poursuivre contre vent et marée, et, malgré son nouveau report, il devrait bien sortir un jour. Seulement, il semblerait que ça ne soit pas pour tout de suite, à moins que le jeu finisse carrément par changer de modèle en passant, par exemple, en free-to-play. Ce qui pourrait être un moyen comme un autre d’éviter le naufrage prématuré. Mais lorsque l’on voit toutes les ressources que le jeu a déjà réquisitionnées, ce serait étonnant.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, les joueurs ne peuvent qu’attendre. Ubisoft devrait très certainement nous donner des nouvelles sous peu, en espérant cette fois qu’elles seront bonnes.

Skull and Bones devrait arriver prochainement sur PS5, Xbox Series et PC, mais comme dit plus haut, il n’a pour l’heure plus aucune date de sortie.