Depuis quelques semaines, le jeu de pirates Skull and Bones a relancé la machine pour faire parler de lui. Dans cette droite lignée, Ryan Barnard le directeur du développement est revenu sur l’importance qu’aura l’intrigue dans cette aventure des mers au sein d'une interview pour trueachievements.

Ryan Barnard explique :

Skull and Bones n'est pas un jeu axé sur la narration. Nous avons des éléments narratifs - dans le jeu, vous rencontrerez des PNJ importants appelés Kingpins qui ont leur propre histoire que vous apprendrez en développant des relations avec eux en prenant des contrats avec eux. Il y a une histoire sous-jacente au jeu avec laquelle nous construisons l'ensemble de l'histoire du monde, mais ce n'est pas l'objectif principal. Nous voulons que les joueurs créent leurs propres histoires et puissent choisir le type de pirate qu'ils veulent être. Cela dit, ce qui vous motive dans le système de progression que nous appelons Infamy, c'est le fait que vous aurez accès à des plans dans le jeu qui vous donneront différents types de navires, d'armes et d'armures, et vous en aurez besoin au fur et à mesure que vous vous déplacerez et explorerez le monde pour être efficace contre de nouveaux ennemis.