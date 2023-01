Eh non, ce n'est pas une blague, Skull and Bones accuse malheureusement d'un nouveau retard. Dans le même temps, Ubisoft enterre trois projets.

Skull and Bones sortira t-il un jour ? Normalement, oui, et Ubisoft va d'ailleurs prendre la parole d'ici quelques heures.

Skull and Bones encore en retard, une sortie en 2023 ?

La mauvaise nouvelle vient de tomber : Skull and Bones retarde son arrivée sur consoles et PC. Pour la sixième fois ! Les apprentis pirates devront donc faire preuve de patience, mais Ubisoft n'est pas défaitiste.

Nous pensons que les joueurs seront agréablement surpris par son évolution.

a déclaré l'éditeur lors de sa dernière réunion avec les investisseurs. La suite des festivités ? Une phase de bêta et une sortie définitive qui interviendrait « début 2023-2024 ». Ce n'est pas très clair mais le jeu était prévu pour le 9 mars 2023. On en saura peut-être plus sur l'avenir de Skull and Bones dès ce vendredi 13 janvier à 18h, puisqu'un nouvel épisode de « The Deck » sera diffusé.

Skull and Bones n'est pas le seul jeu en difficulté. À cause d'une baisse dans les ventes de ses jeux, Ubisoft jette trois jeux à la poubelle pour une réduction de leurs coûts de 200 millions de dollars. Cet été, Ubi a déjà annulé trois jeux dont Splinter Cell. Ces nouveaux titres qui ne verront jamais le jour n'ont pas été révélés, mais une source interne a confié à VGC « j'espère l'un des 30 millions de battle royale en développement ».