Ce n'est plus une surprise et le jeu Skull and Bones semble rencontrer quelques difficultés. Le jeu est t-il menacé pour autant ?

Comme nous pouvions l'indiquer il y a peu de temps, Ubisoft est dans une mauvaise passe. Si des mastodontes comme Asssassin's Creed Mirage sont toujours évidemment au programme, la question se pose pour d'autres AAA de l'éditeur francophone à l'image de Skull and Bones. Le jeu est t-il toujours prévu pour sortir ? L'initié Tom Henderson s'exprime sur le sujet en citant ses propres sources.

Skull and Bones semble décevoir les testeurs

Insider Gaming s'est donc entretenu avec pas moins de 10 testeurs qui ont eu l'occasion de jouer au jeu de pirates Skull and Bones pendant six heures lors de récents tests. Bien qu'un ou deux commentaires aient été satisfaits du jeu, le sentiment général de ceux qui ont joué est globalement assez déceptif.

D'après des développeurs ils ne seraient pas surpris si le jeu ne sortait pas avant la seconde moitié de 2023 "au plus tôt" car le titre d'Ubisoft est toujours incomplet. De plus des testeurs ont signalé à Insider Gaming que le tout est toujours en proie à de nombreux bugs. Beaucoup trop pour s'en faire un bon avis. Et visiblement c'est un sentiment partagé par l'éditeur lui même puisque Ubisoft aurait également retardé un événement de preview à destination de la presse, conscient de cette problématique.

Malgré tout, Skull and Bones est bel et bien prévu pour sortir. D'après Kotaku et un papier d'il y a 2 ans, Ubisoft a un peu pieds et poings liés car le gouvernement de Singapour a donné de généreuses subventions pour le développement du jeu. Rendant tout simplement impossible toute annulation. Car rappelons le, c'est le studio asiatique d'Ubisoft qui s'occupe du titre de piraterie. On espère évidemment que tout pourra rentrer dans l'ordre pour la sortie la plus propre possible.

