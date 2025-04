Ubisoft ne lâche pas Skull and Bones et va le transformer petit à petit en Assassin's Creed Black Flag vu certaines des nouveautés prévues pour l'année 2.

Après plus de 8 ans de développement chaotiques, Skull and Bones est sorti sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et après autant investi d'argent, et de sueurs pour les développeurs, Ubisoft a à cœur d'au moins essayer de faire percer un petit peu son jeu. Pour y arriver, il faut bien entendu du contenu et la saison 1 de l'Année 2, l'Ascension vers le Chaos, est justement disponible depuis ce 15 avril 2025. Elle comprend entre autres une optimisation PS5 Pro ou encore une importante révision du loot. Au mois de mai, il y aura aussi une nouvelle fonctionnalité PvP « Marées mortelles ». Un mode en équipe où il faudra capturer et contrôler différents points de la carte.

Skull and Bones veut chasser sur les terres d'AC Black Flag

Ce ne sont là qu'un maigre aperçu des nouveautés de l'Année 2 de Skull and Bones qui aura au total quatre saisons comme précédemment. La saison 1 « Ascension vers le Chaos » qui est donc disponible; la saison 2 « Serments de guerre » l'été 2025 qui ajoutera la frégate ou encore un système de factions; la saison 3 « Courage et gloire » à l'automne 2025 qui introduira une nouvelle menace, la possibilité d'assigner d'importe quel officier secouru; et la saison 4 « L'oeil de la bête » qui signera l'arrivée d'un Kraken « massif » dans Skull and Bones, de la Guilde des Chasseurs pour devenir un maître chasseur de créature marines, ou encore de nouveaux navires.

Skull and Bones est loin d'être mort et se rapproche même doucement d'Assassin's Creed Black Flag. Comment ? Avec l'implémentation des combats terrestres dans la saison 3. Oui, il ne faudra plus se battre seulement en mer, mais également sur la terre ferme. Comme dans Black Flag. Un nouveau contenu majeur qui pourrait peut-être convaincre d'autres joueurs d'embarquer. Pour rappel, un essai gratuit de 6 heures pour découvrir Skull and Bones est toujours accessible sur consoles et PC.

