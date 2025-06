Sur le chemin du retour après plus d’une décennie d’absence, Skate s’apprête désormais à lancer sa plus grosse phase de playtest à ce jour, avec de nombreux changements annoncés.

On dirait bien que cet été, les amateurs de skateboard n’auront pas le temps de s’ennuyer ! Alors qu’Activision se prépare activement pour la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 le mois prochain, Electronic Arts continue de son côté de plancher sur le retour d’une franchise disparue depuis déjà quinze ans : Skate. Et après avoir eu droit à une première session de tests il y a maintenant quelques mois, ce quatrième opus développé par Full Circle se laissera de nouveau approcher le mois prochain, avant le lancement de son accès anticipé dès la fin de l’été.

Skate dévoile sa prochaine grosse mise à jour

Le studio vient en effet tout juste de l'annoncer via un long communiqué, le futur concurrent de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 aura bel et bien droit à une nouvelle phase de playtests le mois prochain, qui débutera plus spécifiquement à compter du 2 juillet. Et comme le précise fièrement Full Circle, il s’agira alors du « PLUS GROS playtest » organisé pour le jeu jusqu’à présent. Au programme de celui-ci :

Une amélioration majeure des visuels du titre, avec des environnements enrichis et surtout plus vivants mais aussi des éclairages retravaillés

Une refonte de l’interface utilisateur, avec de nouveaux effets visuels et une carte améliorée

L’augmentation jusqu’à 150 du nombre de joueurs maximum réunis sur un même serveur

L’ajout de nouvelles missions, dont le total a aujourd’hui été triplé

L’ajout de nouveaux défis, avec plus de 140 activités désormais disponibles

La refonte du système de récompenses et de progression

L’apparition de nouvelles options de personnalisation pour son personnage

En sachant qu’à cela viennent également s’ajouter de nombreux autres changements, que ce soit au niveau de la musique et du son, du Replay Editor, de la qualité générale de l’expérience, des retours haptiques, et plus encore. « Rien de tout cela ne serait possible sans tous nos testeurs qui nous disent ce que vous aimez, ce que vous voulez en plus et ce que vous aimeriez améliorer » précisent alors les développeurs. « Toute l’équipe est à l’écoute, et nous continuerons à travailler avec vous pour développer, faire évoluer et améliorer Skate ».

Et justement, si vous voulez faire partie des joueurs susceptibles d’aider Full Circle dans sa démarche, vous pouvez toujours vous inscrire au programme Skate Insider afin d’être invité à participer aux prochains playtests, qui auront lieu sur PlayStation, Xbox et PC. Attention toutefois, vous n’avez que jusqu’au 27 juin pour vous inscrire, après quoi il sera trop tard. Notez enfin que pour toute inscription au programme, vous recevrez en prime un skateboard et des stickers exclusifs à utiliser dès le lancement de l’accès anticipé, dont la date reste pour l'heure à préciser.

Source : Full Circle