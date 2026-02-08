Les jeux de skate ont la cote en ce moment, en témoigne l'annonce d'un tout nouveau jeu « next-gen » du style à venir prochainement et qu'il est possible de tester gratuitement dès maintenant.

Après Skate sorti en accès anticipé le 16 septembre 2025 ou encore Skate Story, un jeu encensé par la critique et le public sorti le 8 décembre 2025, voici venir un autre jeu mettant en avant la célèbre planche à roulettes, qui se veut être une toute nouvelle expérience « next-gen » à venir prochainement, et qu'il est possible de tester gratuitement dès maintenant pour voir ce que cela donne.

Un nouveau jeu de skate montre ses impressionnants tricks en démo

Baptisé Skate Style, ce nouveau jeu développé et édité par Zellah Games est, dixit le studio lui-même, « une expérience de skateboard nouvelle génération qui met la créativité et le contrôle entre vos mains ». Le titre entend pour cela combiner un gameplay basé sur la physique avec des graphismes réalistes, mais aussi un puissant éditeur d'animations pour que les joueurs puissent librement définir leur propre style et rendre chaque trick unique. Qui dit expression personnelle implique aussi bien sûr la possibilité de créer son propre avatar, tant s'agissant de son apparence que sa tenue.

Outre des sessions de glisse réactives, Skate Style entend proposer des spots dignes de ce nom, et même reproduire des lieux emblématiques de la discipline, grâce à des cartes ultra détaillées inspirées des rues de Barcelone et de Prague. Il sera par ailleurs possible d'immortaliser ses plus grandes prouesses grâce à une série d'outils cinématographiques et partager tout cela avec la communauté.

En parlant d'aspect communautaire, Skate Style entend être proche de ses joueurs en comprenant d'entrée de jeu une pleine compatibilité avec les mods, le partage de replays et des mises à jour régulières. Voilà donc sur le papier un titre définitivement à surveiller pour les amateurs de la discipline. S'il ne dispose pour l'instant pas de date de sortie précise, Zellah Games indique qu'il sortira courant 2026, mais pour l'heure uniquement sur PC via Steam. En attendant, une démo est accessible dès maintenant via la page Steam de Skate Style.

