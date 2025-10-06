Disponible en accès anticipé depuis le 16 septembre, Skate se prépare désormais à lancer sa première saison et nous dévoile par conséquent l’ensemble de ses nouveautés à venir.

Après avoir complètement disparu des radars pendant près de quinze ans, Skate, licence autrefois très populaire dans le catalogue d’Electronic Arts, a fait un retour on ne peut plus inattendu le mois dernier. En effet, loin de revenir en grande pompe, le titre développé par Full Circle n’a bénéficié que d’une sortie sous forme d’accès anticipé, qui a pour le moment bien des difficultés à convaincre son public. Mais cela n’arrête évidemment pas le studio, qui se prépare maintenant pour le lancement de la première saison du jeu.

Skate dévoile les contenus de sa saison 1

Axée sur le thème des années 90, cette saison 1, baptisée « Hesh & Fresh », viendra enrichir l’expérience de Skate avec une série de nouveautés dont certaines seront gratuites, qui seront progressivement déployées entre le 7 octobre et le 2 décembre prochain. Pour commencer, les joueurs pourront par exemple profiter de 40 nouveaux défis, qui seront amenés à changer toutes les semaines. Ils s’accompagneront alors de nouvelles missions quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières, qui donneront naturellement accès à de nouvelles récompenses.

Il en sera d’ailleurs de même pour les nouveaux événements à venir, Skate-o-Ween et 7-Ply Maple Harvest, qui se tiendront respectivement du 21 octobre au 11 novembre ; puis du 18 novembre au 2 décembre. Le premier, destiné à célébrer Halloween, « mettra en avant la convivialité plutôt que l’épouvante en créant des costumes originaux pour faire du skate ». Le second, consacré au festival annuel de San Van, « est une tradition de longue date qui célèbre les érables uniques de la ville » et prendra donc la forme d’une fête communautaire.

Bien sûr, Skate accueillera également pour l’occasion une nouvelle série de marques partenaires, telles que NHS’s Santa Cruz, Creature et Independent, pour plus de 200 items inédits, tandis que 21 nouveaux morceaux seront ajoutés à la bande originale du jeu. Cela comprendra alors des titres de Bad Religion, Dinosaur Jr., Ice Cube et bien plus encore. Et c’est sans compter l’arrivée de la mise à jour de l’éclairage et du skate.Pass, préalablement annoncés par le studio. Bref, tant de nouveautés qui seront donc à retrouver à partir de demain, et dans les semaines à venir.

Source : Electronic Arts