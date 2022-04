Annoncé en 2020, Skate. ou "Skate 4" n'est clairement pas bavard au grand dam des joueurs. Et à force de ne pas communiquer, un leak vient de tomber.

Du gameplay pour SKATE 4

À trop vouloir garder le secret autour de SKATE 4, Electronic Arts s'est brûlé les ailes. Un court clip de gampeplay, d'une version pré-alpha, a été balancé sur la Toile. Une fuite qui provient sûrement des phases de test en cours.

Si l'on en croit Jeff Grubb, journaliste pour VentureBeat, cette vidéo traduit l'état d'avancement du projet avec des développeurs qui ont à cœur d'offrir les meilleures sensations de jeu possibles, avant de mettre en place les décors etc.

Ce sont des images pré-alpha de SKATE 4. Cela rejoint ce que j'ai entendu de la part de plusieurs personnes sur l'état d'avancement du jeu. Ils essaient de trouver les bonnes sensations de jeu, ce qui est probablement l'aspect le plus important. Pour moi, tout ça est passionnant. On dirait qu'ils mettent l'accent sur la fluidité d'animation et qu'EA est de bonne foi quant à sa volonté de donner tout le temps nécessaire à ses développeurs pour faire des prototypes (la méthode Respawn).

Finalement, une sortie lointaine ?

Le journaliste Tom Henderson a aussi réagi et a fait savoir que la carte aperçue dans le clip se nomme "Fun Town".

C'est triste de voir SKATE 4 fuiter de cette manière (car il s'agit de séquences très peu avancées dans le développement). Mais si vous êtes intéressés, voilà. La carte s'appelle actuellement "Fun Town".

Lors de l'annonce de ce nouveau SKATE, Electronic Arts n'a pas précisé les plateformes d'accueil hormis une, le PC. On ne voit absolument pas l'éditeur faire l'impasse sur la PS5 et les Xbox Series X|S, mais quid de la PS4 et Xbox One ? Le prochain Need For Speed serait exclusif aux nouvelles consoles, et il est donc envisageable qu'EA fasse de même pour SKATE 4.