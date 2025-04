Les licenciements et fermetures vont et viennent à une fréquence particulièrement soutenue depuis quelque temps dans le secteur vidéoludique. Pour autant, certains refusent de mettre au placard leurs ambitions et décident de tenter l'aventure par leurs propres moyens. Nous en avons encore la preuve avec l'ouverture d'un nouveau studio par un vétéran de PlayStation ayant notamment produit Bloodborne. Il faudra maintenant compter sur Sirius Studio, et ça promet déjà de belles choses pour l'avenir.

De Bloodborne à Sirius Studio

Teruyuki Toriyama est une figure incontournable de l'industrie japonaise du jeu vidéo. Producteur historique de Bloodborne, il a également contribué au lancement de jeux réputés dans l'écosystème PlayStation. On peut notamment citer Demon's Souls et Astro Bot: Rescue Mission, du temps où il était chez Japan Studio. En 2020, il quittait le studio pour rejoindre Thirdverse et son équipe spécialisée dans la VR. Cependant, il a refermé cette parenthèse le 31 janvier dernier pour fonder sa propre structure : Sirius Studio, une filiale du groupe Gz.

Mais, l'homme n'est pas seul dans cette entreprise ! Alors que Toriyama écope de la casquette de producteur général, Sirius Studio sera dirigé par Tomohiro Suzuki, qui se trouve être également le président de Gz, et Hideki Irie, lui aussi ancien de Thirdverse qui est passé par la case Platinum Games et Sega auparavant.

Hideki Irie et Teruyuki Toriyama. © Sirius Studio.

Alors, après avoir planché sur des Bloodborne et Astro, des titres diamétralement opposés, à quoi peut-on s'attendre de la part de ces vétérans de l'industrie ? Comme ils l'ont annoncé en interview pour Famitsu, les anciens de Thirdverse ont préféré quitter le studio en raison du tournant plus « casual » en cours. Chez Sirius Studio, ils veulent au contraire « créer des jeux ambitieux, capables de toucher un public mondial », ainsi que l'explique Irie.

À ce jour, Sirius Studio serait composée d'une vingtaine de personnes. On ignore encore si leurs futurs ressembleront plus à des Souls-like ou à un Astro Bot, mais l'équipe ne manque pas d'envie. Toriyama ne cache pas une volonté d'innover, notamment avec de nouvelles licences. De même, il voit loin en envisageant de produire des jeux consoles et VR. Voilà une nouvelle structure qu'il faudra suivre de près dans les années à venir.