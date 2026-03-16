Plus les semaines passent, plus l'actualité des Sims semble morbide. Les derniers bruits de couloir sont en effet assez alarmants. Si le marketplace récemment implémenté et celui que la communauté a baptisé Les Sims 4.5 venaient à être des échecs, EA pourrait envisager de se séparer de Maxis et de la licence, tout en conservant les droits pour les jeux actuellement sur le marché. Le rachat du géant américain par un fonds d'investissement d'Arabie saoudite a semble-t-il chamboulé tous les plans de l'éditeur, contraint désormais d'éponger une dette à venir de 20 milliards de dollars. Cela passera donc par une monétisation plus agressive, mais aussi par des décisions fermes et difficiles, comme l'annulation d'un jeu en développement depuis plus de deux ans.

Un jeu Les Sims annulé discrètement

C'est officiel, EA a mis fin au développement de Les Sims Town Stories. C'est une ancienne employée du studio et narrative designer sur le projet qui a révélé cette annulation soudaine via une publication LinkedIn. « Dag Dag est le simlish pour au revoir ! Notre projet Les Sims a été annulé », écrit-elle sur sa page, révélant que le projet était en développement depuis plus de deux ans et demi. Lors de son annonce initiale en 2024, Les Sims Town Stories assumait ses airs de Gardenscape, jeu mobile populaire dont il reprenait le concept : des mini-jeux, du match-3, de la construction de maisons et une progression narrative dans la ville fictive de Plumbrook. Quelques bêtas publiques avaient eu lieu, sans que l'éditeur ne donne suite.

Outre le besoin pressant d'anticiper sa dette, la décision d'EA pourrait avoir été précipitée suite à un sondage interne diffusé en janvier 2026. Les Sims Town Stories était en effet décrit comme en concurrence avec un autre jeu mobile non annoncé, laissant entendre que les deux se seraient cannibalisés et qu'un serait sacrifié. Entre-temps, EA a également revu sa copie concernant Project Rene, qui a officiellement pivoté vers le mobile au profit de Project X, le fameux Sims 4.5 qui fait souvent les gros titres. Difficile de justifier deux productions mobiles concurrentes, d'autant qu'une restructuration est visiblement en cours chez Maxis. L'éditeur n'a pour l'heure fait aucune déclaration officielle sur l'annulation.

Aperçu de Les Sims Town Stories.

Source : LinkedIn