Le nouveau jeu des Sims se montre encore, à moitié malgré lui, et autant dire que ce n'est pas ce à quoi les fans s'attendaient. La déception est palpable.

Face à l'émergence d'une nouvelle concurrence, en particulier avec inZOI, Electronic Arts tend à repenser cette franchise phare de son catalogue que sont Les Sims. Cela a commencé il y a déjà un moment, en rendant le jeu principal gratuit, accessible en free-to-play. Mais, en parallèle, l'éditeur a lancé d'autres projets pour continuer de happer du public et diversifier l'offre autour de cette marque toujours aussi populaire. Justement, un nouveau jeu attendu depuis un moment se montre enfin !

Les Sims se veulent communautaire

Il y a pas mal de nouveautés en ce moment du côté des Sims. La franchise fêtait son 25e anniversaire en début d'année, gâtant pour l'occasion sa communauté avant de sortir un nouveau DLC intitulé « Business & Loisirs ». Autant dire que les joueuses et joueurs sont bien occupés ! Mais, ce n'est pas près de s'arrêter puisqu'un nouveau jeu se lance enfin. Il s'agit du fameux « Project Rene » multijoueur qui se nommerait finalement « City Life Game with Friends ».

Les fans des Sims ont en effet pu découvrir ce nouveau titre sur le store Google Play le 26 mars dernier. Ce jeu Sims « City Life Game with Friends » s'est ouvert à une phase de playtest dans certaines régions du monde jusqu'au 4 avril. Ainsi, il peut commencer à faire évaluer sa formule directement auprès du public.

Conformément à ce qu'Electronic Arts avait annoncé pour le fameux « Project Rene » des Sims, il s'agit d'un jeu qui misera sur le multijoueur. Vous créez votre personnage pour le faire évoluer dans un quartier où interagir avec vos amis. Plusieurs activités s'offriront à vous, notamment la possibilité de travailler dans un café pour gagner de l'argent. À vous ensuite de faire les magasins pour personnaliser votre avatar, mais aussi de participer à des fêtes et collectionner les objets cachés dans le jeu.

Ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait quand on nous a présenté un jeu Sims multijoueur. Cela dit, City Life Game with Friends pourrait arriver sur PC à terme, à condition que la version mobile prouve qu'elle a du potentiel. Pour l'instant, elle n'est disponible que sur Android, mais devrait connaître des playtests similaires sur iOS. Des joueurs ont déjà commencé à partager leur gameplay.

Pour l'heure, la déception semble poindre davantage chez les fans des Sims du fait que ce soit un jeu mobile. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à exprimer leur appréhension. Dans le même temps, les premiers aperçus du gameplay laissent entrevoir quelques bonnes idées. City Life Game with Friends aura-t-il une chance de s'épanouir sur la durée ?