L’avenir des Sims est entouré d’un brouillard aussi épais qu’à Silent Hill. Maxis et EA ont confirmé que Les Sims 5 n’était pas à l’ordre du jour. L’éditeur invoque l’intérêt des joueurs et des innombrables kits, extensions et autres DLC qu’ils ont achetés. En d’autres termes, il n'est pas question de vous faire perdre vos contenus, vos parties et vos histoires cumulées depuis maintenant une décennie. Sauf que Les Sims 4 commence à prendre la poussière sur le plan technique, la concurrence arrive doucement mais sûrement, et la communauté réclame du changement. Un renouveau qui devrait être apporté par le mystérieux Project Rene, aperçu ici et là.

Des nouvelles officielles de Les Sims Project Rene

Dans une interview accordée à Variety, Laura Miele, présidente d’EA, a partagé davantage de détails sur l’avenir de la licence aux quelque 500 millions de joueurs depuis sa création il y a 25 ans. Selon elle, le fameux Project Rene, qui correspond surtout à la composante multijoueur des Sims plutôt qu'à un nouveau jeu, « représente l’une des plus grosses opportunités de croissance pour EA ». Elle explique que cela passera par une mise à niveau technologique et de nouveaux modes de jeu qui seront directement greffés à Les Sims 4, qualifié de « jeu principal » par la présidente de l’éditeur américain.

Un petit coup de dépoussiérage ne serait pas de trop, le moteur du quatrième volet accuse sérieusement le poids des années. D'autant qu'il se repose sur une version avortée des Sims Online, qui elle-même avait déjà plusieurs années au compteur. Mais la refonte de ce Project Rene ne serait pas technique, elle changerait toute la licence et son ecosystème tels qu'on les connait aujourd'hui. « Vous aurez donc cette simulation de vie, des possibilités de multijoueur et également des variantes mobiles de tout cela. Nous faisons aussi des jeux cosy et il y en aura davantage », précise-t-elle dans cette même interview.

Les Sims sera donc amené à devenir un « écosystème et un univers aux multiples expériences », pour reprendre ses propos. La forme que tout cela prendra reste encore floue. Quelques images de Project Rene issues des différentes phases de test fermées n'ont pas suffi à dissiper le mystère qui entoure ce projet de grande envergure. On sait seulement qu’il conservera l’aspect cartoon de la licence et qu’il introduira des éléments multijoueurs. Les joueurs des Sims pourront par exemple construire et aménager ensemble, et en temps réel, des maisons ou des appartements.

Image officielle des Sims Project Rene ©Maxis

Quel type de multijoueur pour la licence ?

Dans l’une des rares communications contenant des détails concrets sur Project Rene, Maxis avait affirmé que cette composante ne s’orienterait pas vers le MMO. « Nous savons que nos joueurs veulent cette expérience intime et personnelle », expliquait alors Grant Rodiek, directeur du jeu. Il faudra encore s’armer de patience avant de découvrir ce que l’avenir réserve réellement à la licence. D’ici là, Les Sims 4 continuera d’être abreuvé de contenus, de mises à jour gratuites et évidemment de DLC.

Source : Variety