Les Sims 4 pourrait s'en faire, Paralives arrive en accès anticipé et les fans sont déjà séduits par ce qui est proposé et surtout tout ce qui arrive. Le studio a déjà dévoilé sa feuille de route.

Les Sims dominent très clairement le genre de la simulation de vie et pour cause, peu de monde a tenté d'aller sur leur terrain. Il y a également le fait que les quelques tentatives ont échoué, ou sont étouffées quelque temps après leur sortie. C'est le cas par exemple de InZOI, concurrent coréen qui a beaucoup fait parler, mais dont le soufflé est aussi vite retombé. Mais s'il y en a bien un qui a un potentiel assez énorme, c'est Paralives, un jeu de simulation de vie très prometteur qui semble répondre à tout ce que les fans attendent.

Paralives entre sur le terrain des Sims et promet du lourd pour la suite

Paralives, c'est le nouveau Sims like qui débarque en accès anticipé dès ce 25 mai 2025 sur Steam. Véritable concurrent des Sims 4, le jeu nous propose tout simplement de créer des personnages et de les faire vivre dans un univers fictif et plutôt coloré. Si le jeu a un énorme potentiel et déjà plein de bonnes idées, il prévoit tout un tas de mises à jour à l'avenir. Le studio a en effet dévoilé une feuille de route pour les prochains mois, et cette dernière est chargée. À noter que les retours de la communauté aideront également à façonner l'avenir du jeu et le contenu de ses mises à jour futures.

Ce nouveau Sims like va mettre le paquet. Paralives prévoit déjà plusieurs mises à jour de juin à septembre afin d'améliorer les performances, corriger les bugs majeurs, ajustements des fonctionnalités déjà en place, etc.

Le jeu prévoit ensuite un early access d'environ 2 ans durant lequel il faut s'attendre à de grosses mises à jour entièrement gratuites. Afin de se mettre à niveau face aux Sims, Paralives prévoit déjà l'ajout d'un système de saisons et de météo, mais également la possibilité d'avoir des piscines ou encore des animaux. Des fonctionnalités bien connues des fans des Sims, généralement ajoutées avec des DLC. Le contenu de la première grosse mise à jour de Paralives est pour le moment secret, mais cette dernière est prévue pour le dernier pan de 2026.

Les fans sont déjà conquis

Paralives s'annonce très prometteur et les fans du genre sont déjà conquis. Beaucoup estiment même que les Sims sont finis, ou qu'ils vont a minima perdre des joueurs. Il n'y a qu'à voir les réactions massivement positives au système de croissance du jeu. On peut en effet voir grandir les enfants progressivement, petit à petit jusqu'à devenir adultes. Une fonctionnalité que beaucoup de joueurs de Sims voulaient et peuvent désormais retrouver dans Paralives. Ce n'est ici qu'un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup de joueurs saluent également le système de construction, précis et permissif, qui permet par exemple d'agrandir certains éléments de décor à la volée.