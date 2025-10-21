Au fil du temps, nous savons que c'est inévitable et pourtant la dernière annonce concernant Les Sims fait l'effet d'une bombe pour une bonne partie de la communauté.

C'est une page qui se tourne pour de nombreux joueurs. La communauté des Sims est très investie sur chacune des itérations de cette franchise culte du paysage vidéoludique. Seulement, il faut parfois se confronter à la dure réalité de l'industrie. Après presque une décennie, l'un des jeux qui occupait bien des fans va tirer sa révérence. Electronic Arts a annoncé officiellement la nouvelle avec des dates-clés à ne pas louper.

Il vous reste très peu de temps pour en profiter

Décidément, c'est l'hécatombe dans le catalogue d'Electronic Arts. Alors que l'éditeur s'offre à un rachat de taille, c'est comme s'il faisait le ménage dans sa ludothèque. Un titre de plus s'ajoute à la (longe) liste des jeux qui seront mis à mort dans les semaines et mois à venir. Cette fois encore, ça concerne une licence de premier plan puisque ce sont Les Sims qui sont touchés.

Dans un communiqué spécial, EA a mis les choses au clair : Les Sims Mobile, disponible sur iOS et Android, va fermer ses portes. Ou, plus exactement, ses serveurs vont s'arrêter après sept ans de bons et loyaux services. Un premier coup dur est attendu dès demain puisque le jeu sera retiré des stores Apple et Google dès le 21 octobre, 15h30 (heure française). Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour l'essayer si vous ne l'avez jamais téléchargé auparavant.

Mais la véritable date de fin est fixée véritablement au 20 janvier 2026 (15h59). Si Les Sims Mobile est déjà installé sur votre téléphone ou que l'aviez déjà essayé, il vous reste trois mois pour en profiter. Dépenser votre monnaie in-game, d'autant plus que la plupart des items de la boutique deviendront gratuits à compter du 6 janvier, il ne faudrait pas la perdre. Quelques événements vous attendent également pour rythmer les semaines à venir, jusqu'à ce que le titre s'éteigne définitivement.

Le calendrier des derniers événements des Sims Mobile

Ne souhaitant pas abandonner leur communauté trop brusquement, les équipes des Sims Mobile ont encore quelques surprises en réserve. En tout, 14 événements saisonniers vous attendent d'octobre 2025 à janvier 2026. Profitez-en tant que vous le pouvez sur iOS et Android :

20 octobre au 2 novembre : Une maison plus confortable (Épreuve de friandises)

: Une maison plus confortable (Épreuve de friandises) 20 octobre au 19 décembre : Automne inquiétant (Pass Festival)

: Automne inquiétant (Pass Festival) 27 octobre au 3 novembre : Liste de souhaits de Wumples n°1 (Quête temporaire)

: Liste de souhaits de Wumples n°1 (Quête temporaire) 3 novembre au 16 novembre : Couloirs aménagés (Chasse au trésor)

: Couloirs aménagés (Chasse au trésor) 10 novembre au 17 novembre : Liste de souhaits de Wumples n°2 (Quête temporaire)

: Liste de souhaits de Wumples n°2 (Quête temporaire) 17 novembre au 30 novembre : Institut Foxbury (Épreuve de friandises)

: Institut Foxbury (Épreuve de friandises) 24 novembre au 1 er décembre : Liste de souhaits de Wumples n°3 (Quête temporaire)

: Liste de souhaits de Wumples n°3 (Quête temporaire) 1 er décembre au 14 décembre : Joyeuses fêtes (Chasse au trésor)

: Joyeuses fêtes (Chasse au trésor) 8 décembre au 15 décembre : Liste de souhaits de Wumples n°4 (Quête temporaire)

: Liste de souhaits de Wumples n°4 (Quête temporaire) 15 décembre au 28 décembre : Bonnes vacances (Épreuve de friandises)

: Bonnes vacances (Épreuve de friandises) 22 décembre au 29 décembre : Liste de souhaits de Wumples n°5 (Quête temporaire)

: Liste de souhaits de Wumples n°5 (Quête temporaire) 29 décembre au 10 janvier : Dock and Roll du Nouvel An (Chasse au trésor)

: Dock and Roll du Nouvel An (Chasse au trésor) 1 er janvier au 8 janvier : Liste de souhaits de Wumples n°6 (Quête temporaire)

: Liste de souhaits de Wumples n°6 (Quête temporaire) 10 janvier au 17 janvier : Liste de souhaits de Wumples n°7 (Quête temporaire)