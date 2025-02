Les équipes des Sims Legacy Collection entendent bien les joueuses et les joueurs. Elles déploient en conséquence un premier patch pour résoudre tout un tas de problèmes très handicapants.

Cette semaine marquait un moment très important dans l'histoire des Sims : leur 25ᵉ anniversaire. Pour l'occasion, Maxis et Eletronic Arts ont préparé des événements établés sur plusieurs semaines et ponctués d'annonces. Parmi elles, la (re)sortie particulièrement espérée des deux premiers opus de la licence. Cependant, tout ne s'est pas aussi bien passé que prévu. De nombreux problèmes ont été rencontrés par les joueuses et joueurs. Heureusement, le studio réagi tout de suite avec un patch.

Les Sims se reprennent déjà en main

Le lancement de la Collection Héritage (ou Legacy Collection en vo), qui rassemble Les Sims 1 et 2, aurait dû être un grand moment pour les fans. Or, la désillusion s'est vite fait ressentir. Entre problèmes d'affichage et crashs intempestifs, tout ne s'est clairement pas passé comme prévu. Mais tout commence déjà à rentrer dans l'ordre.

Ce mardi 4 février, jour anniversaire de la licence, Maxis a déployé un premier patch pour palier la colère des fans. Dorénavant, plusieurs problèmes techniques devraient être résolus, à commencer par les nombreux plantages. La disparition de nos Sims dans certaines circonstances ne devraient plus arriver.

Toutefois, l'équipe des Sims Legacy Collection précise que tous les bugs n'ont pas encore été corrigés. Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience. Aussi, elle invite les joueuses et les joueurs à mettre à jour leurs pilotes graphiques. Cela permet de résoudre bon nombre des soucis rencontrés en jeu.

© @BlondeChipmunk sur X.com

Patch Notes de la Legacy Collection

Pendant que le studio continue de réparer Les Sims 1 et 2, une dizaine de problèmes a déjà trouvé une solution. Si vous continuez d'en rencontrer malgré tout, n'hésitez pas à les faire remonter vers le support EA. En attendant, voici ce que le patch vient régler :

Alt-Tab ou Alt+Enter peut ne provoquera plus de crash.

Le bug sur l'EA App indiquant via un message d'erreur que des fichiers ont été corrompus a été résolu.

Les Sims ne bloquent plus au moment de créer une famille.

Correction du bug forçant le jeu à se lancer en résolution 800x600.

L'erreur « DirectX » n'apparaîtra plus sans raison.

Correction du bug faisant disparaître un ou plusieurs Sims lorsque le joueur change de terrain/quartier ou après quitté puis relancé le jeu.

Corrections de la disparition de Sims non-adultes (enfants et animaux domestiques).

Résolution du problème de plantage lié aux interactions donnant lieu à une récompense transférable.

Si vous peinez toujours à jouer aux premiers opus après ce patch, vous pouvez toujours vous rabattre sur Les Sims 4 en attendant. C'est d'autant plus le moment que le jeu vient d'accueillir belle mise à jour avec une tonne de contenus gratuits.