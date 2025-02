Ça y est, nous sommes à la veille d'un grand jour pour la franchise Les Sims ! Demain, mardi 4 février 2025, elle fêtera ses vingt-cinq ans d'existence. Pour cette grande occasion, Maxis et Electronic Arts enchaînent les cadeaux pour leur communauté de fans. Ainsi, vendredi dernier, les équipes ont dévoilé une énorme surprise : la (re)sortie des Sims 1 et 2 ! Mais une petite mise au point s'impose déjà...

À peine sortis, Les Sims 1 et 2 « Collection Héritage » (ou « Legacy Collection » en version originale) repassent au garage. De fait, les deux jeux ne font l'unanimité auprès des fans. D'après leurs commentaires sur les réseaux sociaux, ils font face à des bugs plus qu'handicapants.

Parmi les exemples exposés, les joueuses et joueurs rapportent par exemple des soucis avec des features qui ne fonctionnent pas, comme le fait de faire tomber une Sim enceinte. D'autres notent des problèmes d'affichage. Mais, le plus grave, ce sont les crashs intempestifs qui empêchent tout simplement de profiter du jeu.

Dans un post sur le forum officiel de la licence, les équipes d'Electronic Arts ont fait savoir qu'elles avaient bien pris connaissance des problèmes. L'éditeur prend cela évidemment au sérieux et compte apporter bientôt une solution :

Nous savons que certains fans rencontrent actuellement divers problèmes avec Les Sims : Collection héritage et Les Sims 2 : Collection héritage. Pour le moment, nous étudions ces problèmes et espérons avoir bientôt plus d'informations sur les correctifs.