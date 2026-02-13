inZOI continue à étoffer son contenu depuis sa sortie, et pourrait bien devenir un sérieux rival des Sims. On fait le point sur le contenu du prochain patch.
Après une sortie pour le moins mouvementée et des problèmes techniques qui s'accumulaient, le principal concurrent des Sims continue de se mettre à jour. InZOI a reçu un nouveau patch. Le directeur du projet Hyungjun “Kjun” Kim en avait déjà détaillé le contenu dans une lettre adressée à la communauté, et voici ce qu'il faut retenir.
inZOI pourra-t-il un jour devenir un vrai concurrent aux Sims ?
Depuis sa sortie en mars 2025, inZOI continue son bonhomme de chemin patch après patch, pour étoffer son contenu et continuer à grapiller du terrain auprès des fans des Sims. Le simulateur de vie édité par Krafton s'est paré de centaines de nouvelles pièces de mobilier, de tenues mais également de fonctionnalités inédites. L'un des derniers gros patchs en date ajoutait notamment la possibilité de gérer sa propre entreprise, de recruter du personnel et même d'ouvrir une franchise. Comme à son habitude, le directeur du projet s'est donc fendu d'un message sur les forums pour détailler la nouvelle mise à jour, déployée ce jeudi 12 février dans l'après-midi. Ce patch se concentrera donc sur des nouveautés liées au Nouvel An Lunaire, avec une tonne de nouvelles tenues et du mobilier inédit.
Comptez 51 nouveaux objets de construction, 19 nouveaux éléments de tenues et beaucoup d'éléments de décoration uniques. Mais ce n'est pas tout, puisque la mise à jour refond également certains aspects de l'interface, ajouter une nouvelle animation de romance et... des animations de battles de rap entre les personnages. Il est très plaisant de constater que inZOI continue à rattraper son lancement difficile après chaque mise à jour. Et il faut croire que cela paye, parce que les fans le lui rendent bien. Beaucoup parlent désormais du jeu comme un sérieux concurrent aux Sims, et les évaluations sur Steam commencent à se stabiliser autour du "Très positif". Sa sortie en 1.0 n'est toujours pas clairement fixée.
Patch notes de la nouvelle mise à jour
Personnalisation des personnages
- Des nouveautés en matière de tenues et d'accessoires hanbok ont été ajoutées pour célébrer cette tradition intemporelle.
- 19 nouveaux éléments
- Cheveux : 2 éléments
- Ensembles : 9 éléments
- Chaussures : 4 éléments
- Chapeaux : 4 éléments
Canvas
- Pour célébrer l'année du Cheval de feu, nous offrons un masque de cheval doté d'une interaction unique ! Participez à l'événement « Brainstorming avec Kjun » sur notre Discord inZOI officiel pour obtenir votre récompense. En outre, une fonction de filtres de recherche a été ajoutée pour vous aider à trouver plus facilement les créations souhaitées.
- Adresse (par Ville, Propriété)
- Traits de caractère
- Caractéristiques
- Prix
- Mods
Construction d'inZOI
- Au-delà des nouvelles tenues, cette mise à jour propose un large éventail d'éléments architecturaux hanok pour vous aider à capturer l'esprit parfait du Nouvel An lunaire dans vos créations.
- La région du Temple d'Ullim a été mise à jour avec des logements de style traditionnel.
- 55 nouveaux éléments
- Escaliers : 2 éléments
- Colonnes : 1 élément
- Fenêtres : 2 éléments
- Portes : 3 éléments
- Toit : 4 éléments
- Barrières : 1 élément
- Grilles : 1 élément
- Rampes : 1 élément
- Matériaux : 17 éléments
- Accessoires : 6 éléments
- Mobilier : 4 éléments
- Coussins : 2 éléments
- Décorations murales : 1 élément
- Éclairage : 6 éléments
- Autres : 4 éléments
- Améliorations
- Le Café Ullim a été mis à jour et une propriété hanok a été ajoutée au Temple d'Ullim.
- La Construction IA prend désormais en charge la coloration des murs et des sols, et peut même classer les chambres et les salles de bains en fonction de leur taille.
Gameplay d'inZoi
- La sélection des actions Smart Zoi a été optimisée et le modèle linguistique coréen est à nouveau disponible.
- Les ingrédients précédemment disponibles pendant l'événement festif sont désormais disponibles dans Smartphone > Pocket Market > Frais.
- Kit de confection de biscuits en forme de bonhomme
- Nouveau kit de confection de biscuits en forme de maison
- Kit de confection de biscuits en forme d'arbre
- Une nouvelle sous-bannière pour la boutique de vêtements CONNECT a été ajoutée au lobby.
- De nouvelles tenues gratuites ont été ajoutées à la boutique.
Mods
- Dans le jeu
- Une interface utilisateur intégrée pour la gestion des mods dans le jeu a été ajoutée.
- ModKit
- Un assistant du mod des sons des objets a été ajouté.
- Les mods DA ont été convertis au format .json et une fonctionnalité de migration a été ajoutée pour prendre en charge cette modification.
- Un bouton a été ajouté à ModKit afin d'offrir une assistance supplémentaire pour le modding.
Interactions
- Une nouvelle interaction S'asseoir a été ajoutée aux coussins.
Simulation
- Le temps nécessaire pour attraper un rhume lorsqu'on reste dehors sous la pluie sans parapluie est passé de 1 heure à 6 heures.
Source : InZoi Studio