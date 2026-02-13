Après une sortie pour le moins mouvementée et des problèmes techniques qui s'accumulaient, le principal concurrent des Sims continue de se mettre à jour. InZOI a reçu un nouveau patch. Le directeur du projet Hyungjun “Kjun” Kim en avait déjà détaillé le contenu dans une lettre adressée à la communauté, et voici ce qu'il faut retenir.

inZOI pourra-t-il un jour devenir un vrai concurrent aux Sims ?

Depuis sa sortie en mars 2025, inZOI continue son bonhomme de chemin patch après patch, pour étoffer son contenu et continuer à grapiller du terrain auprès des fans des Sims. Le simulateur de vie édité par Krafton s'est paré de centaines de nouvelles pièces de mobilier, de tenues mais également de fonctionnalités inédites. L'un des derniers gros patchs en date ajoutait notamment la possibilité de gérer sa propre entreprise, de recruter du personnel et même d'ouvrir une franchise. Comme à son habitude, le directeur du projet s'est donc fendu d'un message sur les forums pour détailler la nouvelle mise à jour, déployée ce jeudi 12 février dans l'après-midi. Ce patch se concentrera donc sur des nouveautés liées au Nouvel An Lunaire, avec une tonne de nouvelles tenues et du mobilier inédit.

Comptez 51 nouveaux objets de construction, 19 nouveaux éléments de tenues et beaucoup d'éléments de décoration uniques. Mais ce n'est pas tout, puisque la mise à jour refond également certains aspects de l'interface, ajouter une nouvelle animation de romance et... des animations de battles de rap entre les personnages. Il est très plaisant de constater que inZOI continue à rattraper son lancement difficile après chaque mise à jour. Et il faut croire que cela paye, parce que les fans le lui rendent bien. Beaucoup parlent désormais du jeu comme un sérieux concurrent aux Sims, et les évaluations sur Steam commencent à se stabiliser autour du "Très positif". Sa sortie en 1.0 n'est toujours pas clairement fixée.

Patch notes de la nouvelle mise à jour

Personnalisation des personnages

Des nouveautés en matière de tenues et d'accessoires hanbok ont été ajoutées pour célébrer cette tradition intemporelle.

19 nouveaux éléments Cheveux : 2 éléments Ensembles : 9 éléments Chaussures : 4 éléments Chapeaux : 4 éléments



Canvas

Pour célébrer l'année du Cheval de feu, nous offrons un masque de cheval doté d'une interaction unique ! Participez à l'événement « Brainstorming avec Kjun » sur notre Discord inZOI officiel pour obtenir votre récompense. En outre, une fonction de filtres de recherche a été ajoutée pour vous aider à trouver plus facilement les créations souhaitées. Adresse (par Ville, Propriété) Traits de caractère Caractéristiques Prix Mods



Construction d'inZOI

Au-delà des nouvelles tenues, cette mise à jour propose un large éventail d'éléments architecturaux hanok pour vous aider à capturer l'esprit parfait du Nouvel An lunaire dans vos créations.

La région du Temple d'Ullim a été mise à jour avec des logements de style traditionnel.

55 nouveaux éléments Escaliers : 2 éléments Colonnes : 1 élément Fenêtres : 2 éléments Portes : 3 éléments Toit : 4 éléments Barrières : 1 élément Grilles : 1 élément Rampes : 1 élément Matériaux : 17 éléments Accessoires : 6 éléments Mobilier : 4 éléments Coussins : 2 éléments Décorations murales : 1 élément Éclairage : 6 éléments Autres : 4 éléments

Améliorations Le Café Ullim a été mis à jour et une propriété hanok a été ajoutée au Temple d'Ullim. La Construction IA prend désormais en charge la coloration des murs et des sols, et peut même classer les chambres et les salles de bains en fonction de leur taille.



Gameplay d'inZoi

La sélection des actions Smart Zoi a été optimisée et le modèle linguistique coréen est à nouveau disponible.

Les ingrédients précédemment disponibles pendant l'événement festif sont désormais disponibles dans Smartphone > Pocket Market > Frais. Kit de confection de biscuits en forme de bonhomme Nouveau kit de confection de biscuits en forme de maison Kit de confection de biscuits en forme d'arbre

Une nouvelle sous-bannière pour la boutique de vêtements CONNECT a été ajoutée au lobby. De nouvelles tenues gratuites ont été ajoutées à la boutique.



Mods

Dans le jeu Une interface utilisateur intégrée pour la gestion des mods dans le jeu a été ajoutée.



ModKit Un assistant du mod des sons des objets a été ajouté. Les mods DA ont été convertis au format .json et une fonctionnalité de migration a été ajoutée pour prendre en charge cette modification. Un bouton a été ajouté à ModKit afin d'offrir une assistance supplémentaire pour le modding.



Interactions

Une nouvelle interaction S'asseoir a été ajoutée aux coussins.

Simulation

Le temps nécessaire pour attraper un rhume lorsqu'on reste dehors sous la pluie sans parapluie est passé de 1 heure à 6 heures.

Source : InZoi Studio