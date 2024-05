Les Sims 4 ont beau avoir 10 ans cette année, sa popularité ne faiblit pas. C'est même l'épisode le plus joué de la licence. EA n'est donc pas pressé de passer à la suite, surtout lorsque l'on peut continuer à être rentable en sortant des DLC payants. Son successeur débarque, comme annoncé officiellement, mais pour la date de sortie, on repassera. Electronic Arts joue la prudence et ce n'est pas plus mal avec l'arrivée de sérieux concurrents. Mais les plans de l'éditeur dépasse le cadre du jeu vidéo et du prochain opus.

Quand Margot Robbie (Barbie) s'empare du phénomène Les Sims

Les Sims 5 n'est pas prévu pour tout de suite, et un nouveau projet pourrait peut-être même sortir avant lui. En mars dernier, on a appris que la célèbre actrice Margot Robbie voulait s'emparer de la franchise pour en faire un film. À cette période, The Hollywood Reporter avait déclaré que Kate Herron, qui a réalisé la saison 1 de Loki pour Disney+, serait derrière la caméra avec le soutien de Briony Redman. Une scénariste qui a écrit l'un des épisodes du reboot de la mythique série Doctor Who. Dans la « Cité des Anges », les projets se font et se défont néanmoins à grande vitesse, mais ce n'est pas le cas cette fois.

Amazon MGM Studios a remporté le gros lot pour distribuer le film Les Sims, produit par la société de Margot Robbie, LuckyChap. Et c'était une vraie bataille, parce qu'en coulisses, Netflix était sur le coup. La firme au N rouge a même proposé une somme d'argent bien plus importante. Mais c'est sa stratégie 100% streaming vidéo qui a fait capoter le deal. Le long-métrage Les Sims veut sortir au cinéma, et Amazon MGM studios pouvait apporter cette assurance. L'autre bonne nouvelle, c'est que Kate Herron et Briony Redman n'ont pas été écartées. Elles seront toutes deux sur le projet.

Un futur carton pour ce film Les Sims ? Après la déferlante Barbie, produit aussi par l'entreprise de Margot Robbie, le potentiel est là. Les aventures de la poupée de Mattel ont largement dépassé le milliard de dollars au box office. L'actrice espère donc probablement un coup gagnant du même type avec les avatars de ce simulateur de vie. Pas de date de sortie encore, et encore moins de casting, mais Les Sims seront « bientôt » sur vos écrans.