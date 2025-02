Le chantier continue sur Les Sims 1 et 2 Collection Héritage. Un nouveau patch est disponible, découvrez avec nous tout ce qu'il vient changer pour améliorer votre expérience de jeu.

Maxis et Electronic Arts ont tenu à célébrer le 25ᵉ anniversaire des Sims en beauté. Ainsi, plusieurs d'événements se sont succédés de janvier à février. Ce que beaucoup en retiendront, c'est avant tout l'annonce de la Collection Héritage. Il s'agit d'un nouveau portage des des Sims 1 et des Sims 2, à acheter ensemble ou séparément. Cependant, la re-sortie de ces opus du début des années 2000 n'a pas été de tout repos. Face aux nombreux bugs relevés, les équipes de développement proposent déjà leur quatrième patch.

Les Sims consolident encore leurs fondations

Cela fera bientôt un mois que Les Sims Collection Héritage sont sortis. Si certains ont pu ressortir tous leurs mods de l'époque pour profiter à fond des jeux, d'autres ont surtout déplorer les problèmes de ces nouvelles versions de leur jeu adoré. Un nouveau patch vient donc corriger encore un peu le tir.

Une nouvelle mise à jour est donc disponible pour les Sims 1 et les Sims 2 ! Avec ce patch 4, vous profiterez d'une meilleure stabilité. Divers problèmes de crash ont également été résolus, ce qui va faire un bien fou ! Enfin, on notera essentiellement la disparition de bugs d'affichage de toutes sortes. Tout n'est pas encore réglé, mais on commence à aller doucement vers du mieux.

Patch Note #4 du premier opus

Amélioration de la stabilité.

Correction de problèmes liés au lecteur vidéo.

Amélioration des performances si vous jouez avec un GPU AMD.

Résolution de problème d'affichage des murs, sols et autres éléments.

Correction d'un problème de crash en zoomant/dézoomant dans Calimity Forest.

Le message d'erreur « animation manquante » lors d'une interaction d'un enfant avec le courrier a été corrigé.

Correction du tearing sur certains moniteurs affichant le jeu en 2K.

Réglage de l'interface pour faire correspondre les panneaux bleus à l'écran.

Correction d'un bug qui affichait les carrés au bord d'une piscine comme s'ils étaient vides.

Résolution du problème de crash à l'apparition du cambrioleur.

Une fois de plus, les équipes de développement vous invitent à bien vérifier votre configuration. Les Sims 1 n'est pas encore des mieux optimisés. N'hésitez donc pas à consulter les préférences préconisées selon votre matériel pour profiter au mieux de votre partie.

Patch Note #4 des Sims 2

Meilleure stabilité.

Correction du bug qui affichait le message d'erreur « trop d'itérations ».

Les escaliers modulaires peuvent maintenant être supprimés. Dans le même temps, le bug qui permettait d'en tirer de l'argent infini a été corrigé.

Résolution du bug qui faisait disparaître votre chien en cas de déménagement du terrain.

Résolution d'un problème d'affichage du sélecteur de palette de l'outil Design.

Restauration des morceaux de musique de Depeche Mode et Natasha Bedingfield.

Correction de l'alignement des textes avec les infobulles du panneau d'information en mode Construction/Achat.

Correction d'un souci de peinture de terrain sur les plages.

Petite mise en garde pour le nouveau patch des Sims 2 Collection Héritage : dans certains cas, il arrive que son installation entraîne une corruption de votre sauvegarde. Dans ce cas, vous n'aurez pas d'autre choix que de recommencer une partie. Les développeurs préviennent également que certains soucis doivent encore être résolus. C'est notamment le cas de l'apparition du bébé extraterrestre après enlèvement de votre Sim.