Maxis a tenu sa première prise de parole de l’année. Face aux rumeurs, le studio partage un aperçu de l’avenir des Sims. Oui, les plans ont changé depuis l’annonce de Project Rene.

L’actualité des Sims est parsemée d’incertitudes ces derniers temps. Fin 2025, la rumeur éclate : Maxis travaillerait sur une version améliorée des Sims 4, à mi-chemin entre le nouveau jeu et le remaster. Des sources réputées au sein de la communauté s’accordent en effet à dire qu’EA aurait décidé de revoir ses plans pour l’avenir de la licence : Project Rene ne serait plus le représentant du futur des Sims, mais une expérience parmi d’autres. La composante solo aurait alors été isolée dans un tout nouvel épisode qui remplacerait progressivement Les Sims 4.

Il offrirait ainsi une base technique rajeunie aux équipes, et donc une plus grande facilité à résoudre les bugs en interne, ainsi que de plus beaux graphismes et une meilleure expérience globale pour les joueurs. C'est en tout cas ce que disent les rumeurs. L’un des community managers de la marque avait averti que Maxis communiquerait davantage sur ses plans en début d’année, et le studio confirme à demi-mot les dernières fuites.

Les Sims 4.5 se confirme officiellement

Ces dernières semaines ont été mouvementées pour la communauté des Sims, qui zigzague entre rumeurs, spéculations et annonces officielles autour du fameux Sims Project X. Face à l’incertitude, Maxis a tenu à offrir un avant-goût de l’avenir de la licence, à l’aube de l'acquisition d’EA par l’Arabie Saoudite. L’occasion pour le studio de réaffirmer ses valeurs et ses positions (bien que la rumeur parle d’un monde africain jeté à la poubelle par EA), de confirmer que Project Rene ne sera qu’une expérience mobile davantage taillée pour le multijoueur et que Les Sims 4 recevra bien prochainement un DLC sur le thème de la royauté. Cette feuille de route confirme surtout « la prochaine évolution » des Sims 4, un terme passe-partout qui confirme à demi-mot le nouveau jeu, connu en interne sous le nom de Project X et sobrement baptisé Les Sims 4.5 par la communauté.

Maxis semble rester volontairement vague pour cette feuille de route de 2026 et pour cause. Difficile au studio de dévoiler librement tous ses plans quand au moins un DLC majeur est prévu dans le mois qui suit pour Les Sims 4. EA doit laisser à son futur contenu payant une chance de briller et difficile de créer la hype si la communauté doit déjà commencer à faire ses adieux au jeu. La roadmap mentionne malgré tout à plusieurs reprises « une famille de nouvelles expériences » réparties entre le PC, le mobile et les consoles, laissant entendre que tout ce beau monde coexisterait ensemble, tout comme des « mises à jour régulières » pour le jeu solo actuellement actif.

Probable leak des Sims dans le prochain jeu

Pas de Sims 5, mais une nouvelle expérience ?

Cependant le studio a confirmé que la moitié des effectifs alloués à la composante solo de la licence s’affairait désormais non plus seulement sur le quatrième épisode, mais sur « sa prochaine évolution » également. Dit plus clairement, la transition vers Les Sims 4.5 est officiellement confirmée.

«À la base, Les Sims ont été conçus comme une simulation de vie profonde, regorgeant de mécaniques riches, d’histoires fortes, et qui offre une véritable liberté au joueur. Ce noyau ne changera pas. Nous continuerons à déployer du contenu et de nouvelles mises à jour pour Les Sims 4, et nous nous engageons à améliorer l'expérience. Les expériences solo, sur PC comme sur consoles, font partie de notre futur, avec plus de la moitié de notre équipe globale dédiée aux Sims 4 et la prochaine évolution de la licence. Plus d’informations dans les mois à venir. Maxis, dans son communiqué officiel

Ce sera quoi cette « prochaine évolution » ?

Project Rene ne sera donc pas le successeur des Sims 4, mais une expérience annexe, qui devrait davantage compenser la fermeture du jeu mobile. Selon la rumeur, Les Sims 4.5 reprendrait en réalité la base des mécaniques solo de Rene pour les greffer au socle du jeu actuellement actif. Un monde ouvert, des quartiers plus vivants, des graphismes dans la veine de la toute première présentation seraient ainsi attendus.

Et s'il ne faut manifestement pas attendre une évolution fulgurante digne des Sims 5, rien qu'avec ces fonctionnalités, le jeu pourrait offrir un vrai vent de fraicheur à un jeu qui baigne dans son jus depuis 10 ans. L'absence de monde ouvert, la technique vieillissante quelques années après la sortie du quatrième épisode figurent en effet parmi les plus gros reproches faits au jeu. Il faudra cependant patienter après la sortie du DLC Les Sims 4 Royauté et Héritage, dont l’annonce officielle se faite cette semaine.

