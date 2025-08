À la rentrée, les derniers descendants du roi des simulateurs de vie fêtera son onzième anniversaire ! C'est un cap considérable pour un opus qui a connu bien des évolutions depuis son lancement, jusqu'à devenir free-to-play. Cela fait justement partie des éléments qui signe son règne pour encore un moment. Si vous espérez encore que Les Sims 5 voient le jour, il va falloir s'accrocher.

Les Sims 5 définitivement enterré ?

Après plus d'une décennie autour du quatrième opus, la licence de Maxis et Electronic Arts aurait pu passer à autre chose. Or, ça ne semble pas du tout être dans les plans des équipes. Au contraire, les DLC s'enchainent, un nouveau, « Nature Enchantée », vient de sortir, mettant les fées et autres PlantSims au cœur de l'expérience. C'est justement à cause de tous ces contenus que l'idée d'un nouvel opus aurait été délaissée.

C'est en tout cas ce qu'explique à nouveau l'abandon pur et simple du développement des Sims 5. EA a totalement repensé sa licence, ou devrait-on dire sa franchise. Les plans sont à l'expansion des propositions. Ainsi, les marque voit des spin-offs, MySims, revenir sur le devant de la scène tout en proposant des nouveautés sur le support mobile avec City Life Game With Friends.

Dans une interview, la présidente d'EA, Laura Miele, explique pourquoi ce revirement pour Les Sims 5. Elle maintient la version de l'éditeur, à savoir que le quatrième opus est bien trop riche de contenus pour faire table rase. Il faut dire qu'en une décennie, il y avait largement le temps de proposer des DLC à foison. À ce jour, cela représente un investissement bien trop important pour les joueuses et joueurs, il paraît donc inconcevable de leur retirer tout cela.

Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il faille repartir de zéro et abandonner tout ce que vous avez créé, tout le contenu que vous avez acheté au fil du temps. Nous avons publié plus de 85 packs de contenu au cours des dix dernières années sur Les Sims 4. Réinitialiser tout cela n'a rien de convivial pour les joueurs. Ce n'est pas une bonne idée pour notre communauté. Laura Miele, pour Variety.

Laura Miele, présidente d'EA (2024).