Maxis a été formel : Les Sims 5 ne verra jamais le jour. Cependant, le portfolio d’un développeur mentionne Project Rene en tant que tel. Des illustrations et concepts du jeu ont été dévoilés.

L’avenir des Sims est entouré d’un épais brouillard de mystère. Entre les changements de plans depuis l’annonce de Project Rene, l’acquisition d’EA par le fonds d’investissement saoudien, les désirs de modèles de monétisation plus agressifs de la part de l’éditeur et la fin des extensions pour Les Sims 4, difficile de prédire la direction que la licence prendra. Mais il fut un temps, avant que Les Sims 5 ne soit définitivement écarté, où Maxis planchait sur une véritable nouvelle génération de la simulation de vie. Plusieurs images du projet ont été dévoilées grâce à un ancien développeur et nous livrent un aperçu des intentions de l’équipe.

Pas de Sims 5 mais un Sims 4.5 ?

Avant qu’il ne change de trajectoire, Project Rene devait incarner la nouvelle génération des Sims. Au point que certains documents internes désignaient encore le jeu sous le nom de « Sims 5 ». Ce même si Maxis avait annoncé son intention de ne pas créer un véritable cinquième épisode numéroté. Le CV de Mark Holmes, directeur artistique de Project Rene, indique en tout cas que le développement du jeu aurait débuté au moins dès 2018, avant de passer par plusieurs noms de codes jusqu’à sa présentation publique en 2022. Les ambitions initiales étaient assez grandes, avec du multijoueur synchrone et asynchrone, un moteur graphique évolué, un jeu multiplateforme et la possibilité de reprendre sa partie depuis son mobile. Maxis travaillait également sur les « Motivations Dynamiques », permettant aux Sims d’adapter leurs motivations et comportements en fonction de leur personnalité, de leur environnement et de leur situation.

Mais ce qui devait servir de relève aux Sims 4 semble progressivement avoir été fragmenté. Project Rene se serait finalement recentré sur le multijoueur. Le mystérieux Project X serait désormais chargé de porter le socle solo de la licence. Selon un insider très fiable, l’avenir de la saga passerait finalement par une sorte de Sims 4.5. Il reprendrait alors les fondations de l’épisode actuel tout en y greffant de nombreux concepts explorés par Project Rene. Les DLC Chiens & Chats et Saisons seraient inclus d’office, un monde plus ouvert était envisagé.

Des images conceptuelles du projet

Mais depuis le rachat d’EA, les équipes navigueraient d’un concept à l’autre sans s’être réellement arrêtées sur une direction définitive. En attendant de découvrir de quoi le futur des Sims sera réellement fait, de nombreuses images conceptuelles montrent l’ampleur de Project Rene avec des quartiers plus vastes, une version réimaginée de Paris, des comportements plus poussés et bien plus encore. Reste maintenant à savoir lesquels d’entre eux feront leur chemin jusqu’à Les Sims Project X.



















Source : Mark Cordell