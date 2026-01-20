Vous vous êtes toujours demandé pourquoi il n’y a pas de voitures ou de tables de billard dans Les Sims 4 ? Nous savons pourquoi vos fonctionnalités préférées ne sont pas dans le jeu.

Les Sims 4 approche-t-il de sa fin de vie ? Après dix longues années de bons et loyaux services, le titre pourrait bien céder sa place à une nouvelle itération qui tiendrait davantage de l’évolution et du remaster que du véritable nouvel épisode. Dans les faits, Maxis a déjà confirmé cette transition à demi-mot dans sa feuille de route pour 2026, actant que la franchise s’apprête à franchir une nouvelle étape dans les mois à venir, tandis que Les Sims Project Rene a été rétrogradé au rang d’expérience mobile.

En attendant une communication plus claire de la part du studio, Les Sims 4 poursuivra sa route et continuera de recevoir du contenu, à commencer par le DLC Héritage et Royauté, attendu le 12 février 2026 sur PC et consoles. Reste toutefois une question centrale à l’heure où les incertitudes s’accumulent. Si ce fameux Les Sims 4.5 devait enfin proposer un monde ouvert, fonctionnalité réclamée de longue date, les mécaniques de jeu et les objets demandés par la communauté depuis près d’une décennie ont-ils la moindre chance de voir le jour eux aussi ? Visiblement non.

Pourquoi il n'y a pas de voiture dans Les Sims 4 ?

L’utilisateur gloamingtheplain, déjà à l’origine des révélations concernant les plans de Maxis autour Les Sims 4.5 ainsi que du DLC Héritage et Royauté, présenté comme l’ultime extension du jeu, a récidivé sur les forums d’ATRL. Cet ancien développeur supposé de Firemonkeys Studios, qui a collaboré avec Maxis et travaillé brièvement sur Les Sims Mobile, a répondu à l’une des questions qui brûlent les lèvres des fans : celle des fonctionnalités et des objets réclamés par la communauté depuis plus d’une décennie. En tête de liste chez de nombreux Simmers figurent notamment les groupes de musique, les motos, les voitures (et plus largement les moyens de locomotion), mais aussi les hôtels, les salles d’arcade, les escaliers en colimaçon ou encore la table de billard, disparue de la licence depuis près de dix ans.

Autant d’éléments pourtant présents dans certains épisodes précédents, qui soulèvent une interrogation récurrente : pourquoi une attente aussi longue pour les voir réapparaître dans Les Sims 4 ? La réponse tiendrait avant tout à des statistiques d’usage réel desdites fonctionnalités. Selon cette source, il a parfois été plus simple pour les équipes de concevoir de nouveaux concepts que de réimplémenter d’anciennes fonctionnalités, en raison à la fois du socle technique particulièrement fouilli des Sims 4 et de l’usage réel qu’en faisaient les joueurs dans les épisodes précédents. « Quand un nouveau pack est conçu ou que nous planifions le contenu à venir, la question qui revient souvent est : où sont les données ? », explique le développeur.

Voiture dans Les Sims 3

Les données avant tout

Pour trancher, Maxis s'appuierait ainsi presque uniquement sur les statistiques d’utilisation de Les Sims 3, et potentiellement du deuxième épisode, afin de déterminer si l’implémentation d’un élément donné était viable dans Les Sims 4. Les escaliers en colimaçon ? Il fallait d’abord vérifier ce qu’en disaient les chiffres. Et si seule une faible proportion de joueurs s’en servaient, EA passait alors à une seconde grille de lecture : « coût élevé, faible valeur » ou, à l’inverse, « faible coût, valeur potentielle », détaille la source.

L’exemple le plus souvent cité reste celui des tables de billard, régulièrement évoquées en interne par les équipes travaillant sur les différents projets de la licence (jeux principaux, versions mobiles, DLC). Peu utilisées dans Les Sims 3 selon les données collectées, elles auraient ainsi été classées dans la première catégorie : un coût de développement jugé trop élevé pour une valeur ajoutée limitée, faute d’un intérêt suffisant de la part des joueurs. Presque tous les concepts et fonctionnalités évoqués plus haut auraient ainsi été envisagés, notamment dans le cadre de Les Sims Mobile. Mais tous souffraient du même problème : un taux d’utilisation jugé trop faible dans les épisodes précédents où ils étaient apparus. « Nous avions par exemple des idées pour une carrière de pop star, avec la possibilité pour d’autres joueurs d’assister à vos concerts, mais c’était l’une des fonctionnalités les moins utilisées dans Les Sims 3 », explique la source.

Carrière de chanteur dans Les Sims 3

Des idées très demandées jetées à la poubelle

Même constat du côté des voitures, brandies comme argument marketing par son concurrent inZOI, alors que, dans l’épisode précédent, la communauté leur préférait très largement les taxis. « Concrètement, dès qu’un développeur de Maxis tentait de pitcher une fonctionnalité, la hiérarchie demandait immédiatement les statistiques. Et s’il n’y en avait pas… bonne chance ! », poursuit-il. Si certaines fonctionnalités aujourd’hui largement réclamées par les joueurs de Les Sims 4 manquent toujours à l’appel, la raison tiendrait donc à un déficit de popularité à l’époque de leur première implémentation.

Mais comme le soulignent de nombreux membres de la communauté, à la lumière de ces révélations, bon nombre de ces mécaniques et objets étaient assez mal conçus dans Les Sims 3. De quoi expliquer le décalage entre des statistiques peu flatteuses et le désir persistant des joueurs de voir ces systèmes revenir sous une forme plus aboutie et mieux intégrée dans Les Sims 4. « En gros, les dirigeants d’EA et de Maxis sont prêts à investir de l’argent si les données issues de Les Sims 3 laissent penser qu’un produit sera populaire. Si elles indiquent l’inverse, il devient pratiquement impossible de faire passer une idée », conclut la source.

Source : gloamingtheplain