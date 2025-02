Les Sims 4 n'ont pas fini de vous surprendre. De nouveaux DLC auraient leaké en avance, ça promet de belles nouveautés et un peu d'originalité pour encore plus de fun.

Après un anniversaire rondement mené par Maxis et EA, la franchise reine de la simulation de vie continue de regarder vers l'avenir avec Les Sims 4. Devenu free-to-play, ce dernier s'est complètement transformé en jeu-service, et ce, d'autant plus maintenant qu'un cinquième volet est écarté. Les équipes réfléchissent donc à du nouveau contenu pour l'avenir. Certaines extensions auraient même leaké.

Les Sims 4 vont encore jouer avec la vie

Depuis le premier opus en 2000, les fans des Sims ont bien compris comment ça fonctionne. Même si le jeu de base permet de s'amuser amplement, de nombreux packs additionnels viennent s'y ajouter pour enrichir encore l'expérience. Sur ce point, Les Sims 4 sont indéniablement les champions de la licence avec un nombre d'extensions en constante expansion.

Alors que le prochain DLC des Sims 4 vient de se détailler aux fans, d'autres commencent déjà à se dévoiler, mais malgré eux. En effet, la communauté est toujours à l'affut des nouveautés. C'est ainsi qu'elle a repéré un sondage visant à prendre la température pour une ou plusieurs futures extensions, dont voici les titres suggérés :

Car Life

Community Careers

Ocean Exploration

Reality TV

Suburban Living

Van Life

Work on Wheels

Chacune de ces propositions est accompagnée d'un descriptif. Ainsi, on peut distinguer plusieurs tendances. D'une part, nous avons des extensions qui se concentreraient plutôt sur le voyage et les véhicules. Cela augurerait en plus de nouvelles cartes pour Les Sims 4. D'autre part, les DLC offrirait plutôt de nouveaux choix de carrière. Parmi les exemples donnés, on peut mentionner le métier de dentiste (Community Careers), de routier (Suburban Living) ou encore gérant d'un food truck (Work on Wheels).

Dans cette liste, c'est tout de même l'éventualité d'une extension “Reality TV” (« Téléréalité ») que nous retiendrons avant tout. De fait, la description laisse envisager quelque chose d'innovant pour Les Sims 4. Nous ferions participer notre Sim à un reality show face à d'autres concurrents, avec une tonne de défis à relever au milieu des dramas inévitables avec les autres participants. Voilà qui laisse entendre que Maxis et EA ne manquent pas d'imagination pour redynamiser leur jeu, même 10 ans après sa sortie !

© SimsCommunity