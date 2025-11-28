Le Black Friday bat actuellement son plein. Et comme chaque année, les inconditionnels des Sims 4 peuvent en profiter pour faire le plein de contenus. Depuis qu’Anadius, le fameux hacker qui permettait de récupérer gratuitement de nombreux DLC, n’est plus dans les parages, il faut désormais passer à la caisse. Et quitte à le faire, autant faire baisser la facture autant que possible. Heureusement, Instant Gaming est toujours sur le coup. Incontournable pour les joueurs réguliers, ou pour leur famille en pleine course aux achats de Noël, le revendeur en ligne brade toutes les extensions, kits, packs et autres DLC des Sims 4 à l’occasion du Black Friday, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -67%.

Les DLCs des Sims 4 à petit prix

Et Instant Gaming n’y va pas de main morte. Presque toutes les extensions et kits payants sont à prix cassé, à deux ou trois exceptions près. Cela inclut évidemment les nombreuses nouveautés de l’année, comme le très bon À l’Aventure, déjà affiché à -40%, Nature Enchantée ou encore Business et Loisirs. Autant dire que c’est l’occasion ou jamais de remplir sa bibliothèque et de faire ses achats. Attention toutefois : comme chaque année, les stocks sont limités et il n’y en aura pas pour tout le monde. Voici un long échantillon de tous les DLC de Sims 4 en soldes pendant le Black Friday.

Extensions

Packs

Kits