Pendant le Black Friday 2025, Instant Gaming brade presque toutes les extensions et contenus payants des Sims 4. Les réductions peuvent grimper jusqu’à -67%.
Le Black Friday bat actuellement son plein. Et comme chaque année, les inconditionnels des Sims 4 peuvent en profiter pour faire le plein de contenus. Depuis qu’Anadius, le fameux hacker qui permettait de récupérer gratuitement de nombreux DLC, n’est plus dans les parages, il faut désormais passer à la caisse. Et quitte à le faire, autant faire baisser la facture autant que possible. Heureusement, Instant Gaming est toujours sur le coup. Incontournable pour les joueurs réguliers, ou pour leur famille en pleine course aux achats de Noël, le revendeur en ligne brade toutes les extensions, kits, packs et autres DLC des Sims 4 à l’occasion du Black Friday, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -67%.
Les DLCs des Sims 4 à petit prix
Et Instant Gaming n’y va pas de main morte. Presque toutes les extensions et kits payants sont à prix cassé, à deux ou trois exceptions près. Cela inclut évidemment les nombreuses nouveautés de l’année, comme le très bon À l’Aventure, déjà affiché à -40%, Nature Enchantée ou encore Business et Loisirs. Autant dire que c’est l’occasion ou jamais de remplir sa bibliothèque et de faire ses achats. Attention toutefois : comme chaque année, les stocks sont limités et il n’y en aura pas pour tout le monde. Voici un long échantillon de tous les DLC de Sims 4 en soldes pendant le Black Friday.
Extensions
- Les Sims 4 À l'aventure à 23.96€ (-40%)
- Nature enchantée à 27.39€ (-32%)
- À la vie, à la mort à 18.71€ (-53%)
- Années lycée à 13.99€ (-65%)
- Les Sims 4 À louer à 15,99€ (-60%)
- Grandir ensemble à 14,13€ (-65%)
- Amour fou à 16,76 (-58%)
- Vie au ranch à 14,99 (-63%)
- Les Sims 4 Saisons à 13.99€ (-65%)
- Vie à la campagne à 14.49€ (-64%)
- Chiens et Chats à 14.49€ (-64%)
- Heure de gloire à 13.11€ (-67%)
- Vie Citadine à 13.99€ (-65%)
- Au Travail à 14,59€ (-64%)
- À la fac à 13,99€ (-65%)
- Escapade enneigée 13.99€ (-65%)
- Les Sims 4 Écologie à 12.51€ (-69%)
- Business et loisirs à 31.55€ (-21%)
- Iles paradisiaques à 14.59€ (-34%)
- Vivre Ensemble à 15.69€ (-61%)
Packs
- Sims 4 Détente au Spa à 14,55€ (-27%)
- Vampires à 15.29€ (-24%)
- Au Restaurant 16.98€ (-15%)
- Monde magique à 17.66€ (-12%)
- Loups-garous à 18.31 (-8%)
- Destination Nature à 14.59€ (-27%)
- Décoration d'intérieur à 15.99€ (-20%)
- Dans la Jungle à 15.07 (-25%)
- Les Sims 4 Mariage à 16.10€ (-19%)
- Être parents à 15.15€ (-24%)
- Voyage sur Batuu à 15.29€ (-24%)
- Clean & Cozy à 14.00€ (-7%)
Kits
- Accessoires de cuisine à 4.20€ (-16%)
- Kit Salle de bain sophistiquée à 4,20€ (-16%)
- Les Sims 4 Bureau gaming cosy à 4,20€ (-16%)
- Chambre d'enfant enchantée à 4,20€ (-16%)
- Kit Atelier d’artiste à 4,20€ (-16%)
- Kit Adorables détails à 4,20€ (-16%)
- Atelier de bricolage à 4,20€ (-16%)
- Luxe moderne à 4,20€ (-16%)
- Objets de salle de bain à 4,19€ (-10%)
- Havre végétal à 4.49€ (-10%)
- Kit Coin lecture à 4.49€ (-10%)
- Kit Nettoyage de printemps à 4,19€ (-10%)
- Kit Intérieurs fleuris à 4,49€ (-10%)
- Kit Châteaux de caractère à 4,49€ (-10%)
- Les Sims 4 Kit Repaire de Casanova à 4,49€ (-10%)
- Kit Âge d'or à 4,49€ (-10%)
- Kit Bistrot charmant à 4,49€ (-10%)
- Kit Soirée pyjama à 4,49€ (-10%)
- Kit Style gothique à 4,49€ (-10%)
- Kit Riviera italienne à 4,49€ (-10%)
- Kit Trésors du grenier à 4,49€ (-10%)
- 4 Kit Salon élégant à 4,10€ (-18%)
- Kit d'Objets Premier animal de compagnie à 7.49€ (-25%)
- Kit Petits campeurs à 4,49€ (-10%)
- Kit Chambre pastel à 4,19€ (-16%)
- Kit Collection Simtimité à 4,49€ (-10%)
- Kit Luxe dans le désert à 4,49€ (-10%)
- Kit Loft industriel à 4,49€ (-10%)
- Kit Déco Maximaliste à 4,49€ (-10%)
- Kit Incheon Style à 4,49€ (-10%)
- Kit d'Objets Paranormal à 8.99€ (-10%)